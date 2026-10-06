Za varování před policejní hlídkou problikáváním šoféři zaplatili. Natočily je drony

Krátké probliknutí dálkovými světly zná snad každý, kdo pravidelně jezdí autem. Někdo jím upozorňuje na nehodu nebo překážku na silnici, velmi často ale také na policejní kontrolu. Právě na řidiče, kteří takto varují ostatní před hlídkou, se zaměřili policisté v okolí polských Myślenic.
Při akci 30. září v obcích Myślenice a Tokarnia sledovali provoz také pomocí policejního dronu. Ze vzduchu zaznamenávali řidiče, kteří po průjezdu kolem policejní hlídky blikáním upozorňovali protijedoucí auta na její přítomnost.
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Policisté během akce zkontrolovali 71 vozidel a odhalili 76 přestupků. Čtyřicet sedm řidičů potrestali právě za nesprávné používání dálkových světel při varování před policejní kontrolou. Každý dostal pokutu 200 zlotých (1 200 korun) a čtyři trestné body.
Polská policie podobné akce pořádá opakovaně. Už v říjnu 2024 při kontrole v okolí Myślenic použila dron ke sledování řidičů, kteří „blikáním dálkovými“ varovali před policejní kontrolou. Tehdy zkontrolovala 38 řidičů a 27 z nich za takové jednání potrestala pokutou a čtyřmi body.
Postih hrozí i v Česku
V Česku se za blikání na ostatní řidiče upozorňující na policejní hlídku může řidič také dostat do problémů. Zákon umožňuje používat světelné výstražné znamení k odvrácení hrozícího nebezpečí, nikoli k upozorňování na policejní kontrolu. Problikávání dálkovými světly za tímto účelem tak může být posouzeno jako přestupek, za který hrozí pokuta až 1 500 korun na místě, či 5 000 korun ve správním řízení.