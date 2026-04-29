Generál zázrakem přežil, tvrdí server Bez formata, podle kterého po útočnících pátrá tajná služba. Úřady se ke zprávám nevyjádřily.
Podle dostupných informací se atentát stal úterý ve vojenské posádce Kňaze-Volkonskoje v Chabarovském kraji. Výbušné zařízení, vhozené do poštovní schránky, explodovalo a zabilo jednoho muže, další byli zraněni.
Není jasné, v jakém stavu je Omurbekov, poznamenala Meduza a dodala, že novinářům se nepodařilo dovolat ani generálovi, ani jeho ženě.
O útoku informovala i ruská celostátní televize Pjatyj kanal. Také podle jejích informací si výbuch v důstojnickém klubu vojenské jednotky vyžádal jednu oběť na životě.
Omurbekov je velitelem 64. motostřelecké brigády, která na jaře 2022 bojovala v okolí Kyjeva. Jeho podřízení tvrdili, že bil a ponižoval vojáky a že nařídil „zabít všechny (civilisty), u kterých najdete mobilní telefony“.
Když se generál vrátil z války, vyznamenali jej titulem Hrdina Ruska, připomněla Meduza a dodala, že na generála zařadily na svou černou listinu Spojené státy, Evropská unie a další západní země.