Ruského generála, známého masakrem v Buči, se pokusili zabít. Zázrakem přežil

Na ruském Dálném východě se kdosi neúspěšně pokusil zabít generála Azatbeka Omurbekova, kterého ukrajinské úřady viní ze zodpovědnosti za zavraždění stovek civilistů ve městě Buča u Kyjeva v době ruské okupace na jaře 2022. Uvedl to server Meduza s odvoláním na zprávy ze sociálních sítí a médií.
Dobrovolník umisťuje kříž s číslem na hrob jedné z neznámých osob zabitých...

Dobrovolník umisťuje kříž s číslem na hrob jedné z neznámých osob zabitých ruskými jednotkami v Buči na Ukrajině. (17. srpna 2022) | foto: Reuters

Ukrajinci uctili památku obětí ruské agrese ve městě Buča nedaleko Kyjeva. (31....
Ukrajinci uctili památku obětí ruské agrese ve městě Buča nedaleko Kyjeva. Na...
Ukrajinci uctili památku obětí ruské agrese ve městě Buča nedaleko Kyjeva. (31....
Generál zázrakem přežil, tvrdí server Bez formata, podle kterého po útočnících pátrá tajná služba. Úřady se ke zprávám nevyjádřily.

Podle dostupných informací se atentát stal úterý ve vojenské posádce Kňaze-Volkonskoje v Chabarovském kraji. Výbušné zařízení, vhozené do poštovní schránky, explodovalo a zabilo jednoho muže, další byli zraněni.

Není jasné, v jakém stavu je Omurbekov, poznamenala Meduza a dodala, že novinářům se nepodařilo dovolat ani generálovi, ani jeho ženě.

O útoku informovala i ruská celostátní televize Pjatyj kanal. Také podle jejích informací si výbuch v důstojnickém klubu vojenské jednotky vyžádal jednu oběť na životě.

Nechal postřílet civilisty. Ukrajina oznámila, kdo nařídil masakr v Buči

Omurbekov je velitelem 64. motostřelecké brigády, která na jaře 2022 bojovala v okolí Kyjeva. Jeho podřízení tvrdili, že bil a ponižoval vojáky a že nařídil „zabít všechny (civilisty), u kterých najdete mobilní telefony“.

Když se generál vrátil z války, vyznamenali jej titulem Hrdina Ruska, připomněla Meduza a dodala, že na generála zařadily na svou černou listinu Spojené státy, Evropská unie a další západní země.

29. dubna 2026  18:29,  aktualizováno  20:58

Ruského generála, známého masakrem v Buči, se pokusili zabít. Zázrakem přežil

Dobrovolník umisťuje kříž s číslem na hrob jedné z neznámých osob zabitých...

Na ruském Dálném východě se kdosi neúspěšně pokusil zabít generála Azatbeka Omurbekova, kterého ukrajinské úřady viní ze zodpovědnosti za zavraždění stovek civilistů ve městě Buča u Kyjeva v době...

29. dubna 2026  20:55

