Drsná opatření po útoku uvěznila v Dubaji tisíce lidí. Vykašlali se na nás, líčí Izraelka

Izraelci Ajelet a Doron si užívali zájezd na Šrí Lanku. Zcestovalý pár, který se s redakcí podělil o své přímé svědectví, si cestu zaplatil přes cestovní kancelář Ešet Tours. Domů se měli vrátit s aerolinkami Flydubai s přestupem v Dubaji.
Hned druhý den jejich pobytu se ale na lince 1073 téže společnosti pokusil zradikalizovaný pilot havarovat s letadlem plným Izraelců.
„Ke konci našeho výletu nám začalo být jasné, že náš navazující let z Dubaje do Tel Avivu je zrušen. Společnost Flydubai nám oznámila, že nás dopraví pouze do Dubaje. Dál do Izraele už nepokračuje,“ popisují první náznaky blížícího se problému přímo z místa. A skutečně: Na návrat do vlasti zůstali sami.