Americký prezident novinářům řekl, že pokud se schůzka s jeho ruským protějškem vydaří, rád by nedlouho poté uspořádal další, které by se zúčastnil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Vyjádření přichází po středeční videokonferenci s evropskými politiky včetně Zelenského, kterou Trump ohodnotil jako velmi dobrou. „Měli jsme velmi dobrý rozhovor. Prezident Zelenskyj byl na lince. Ohodnotil bych to desítkou, velmi přátelské,“ konstatoval americký prezident.
Německý kancléř Friedrich Merz uvedl, že evropští představitelé vedli s Trumpem „konstruktivní a dobrou“ diskusi. „Trump nám velmi jasně řekl, že USA chtějí na Aljašce dosáhnout příměří,“ uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron.
„Když Putin na Aljašce nebude souhlasit s příměřím ve válce, měl by Západ zpřísnit sankce,“ vyzvaly Německo, Británie a Francie.
Berlín ve středu oznámil, že přispěje do nového systému prioritních nákupů amerických zbraní pro Ukrajinu v programu NATO. Spolu s dalšími spojenci bude financovat balík v celkové hodnotě 500 milionů dolarů (10,4 miliardy korun), uvedla německá ministerstva obrany a zahraničí.
Břemeno financování vojenské pomoci pro Ukrajinu se Trump snaží přenést na evropské státy a v červenci prohlásil, že za další dodávky zbraní by měli platit evropští členové NATO a Kyjev.
Aliance proto vytvořila nový mechanismus, jehož prostřednictvím by za jednotlivé dodávky zbraní, které bude Ukrajina prioritně potřebovat, platili evropští spojenci. Celková hodnota pomoci, kterou chce NATO tímto způsobem zajistit, je asi deset miliard eur.