Pokud dostanu elektronický náramek, kandidovat nebudu, řekla Le Penová

  13:23
Marine Le Penová se příští rok nebude ucházet o prezidentské křeslo, pokud jí pařížský soud nařídí nosit elektronický náramek v kauze zneužití fondů Evropské unie. Nacionalistická politička to řekla televizní stanici BFM TV.
Marine Le Penová na zemědělském veletrhu v Paříži (26. února 2026

Marine Le Penová na zemědělském veletrhu v Paříži (26. února 2026

Marine Le Penová na zemědělském veletrhu v Paříži (26. února 2026
Šéf Národního sdružení Jordan Bardella a Marine Le Penová na zemědělském veletrhu v Paříži
Šéf Národního sdružení Jordan Bardella na zemědělském veletrhu v Paříži (26....
Šéf Národního sdružení Jordan Bardella a Marine Le Penová na zemědělském...
Závěrečný verdikt má odvolací soud vynést 7. července a Le Penová doufá, že bude osvobozena. Opačný rozsudek by mohl zmařit její prezidentské ambice. „Velmi dobře vím, že rozhodnutí o kandidatuře není na mně,“ uvedla.

Pokud bude Le Penová odsouzena, může jí být mimo jiné uložen zákaz zastávat veřejné funkce, bude muset nosit elektronický náramek, případně obojí.

„Je to v rukou tří soudců, kteří rozhodnou, zda miliony Francouzů, kteří mě chtějí volit, to budou moci učinit,“ řekla Le Penová po pětitýdenním odvolacím řízení, které skončilo na začátku tohoto měsíce.

Bývalá šéfka strany Národní sdružení (RN) se snaží zvrátit rozsudek soudu z loňského března, který ji shledal vinnou ze zpronevěry peněz Evropského parlamentu.

Státní zástupci obvinili Le Penovou z vytvoření systému, jehož cílem bylo zpronevěřit finance EU ve stranický prospěch. Pokud u odvolacího soudu neuspěje, hrozí jí maximální trest až deset let vězení.

Le Penová byla společně s dalšími dvěma desítkami lidí obviněna z toho, že mezi lety 2004 a 2016 vyplácela zaměstnancům RN peníze určené na financování asistentů EP.

Během soudního řízení, které začalo minulý měsíc, uznala, že někteří lidé, kteří pracovali pro RN, byli placeni z peněz určených pro asistenty EP, a označila to za omyl.

Pokud bude moci kandidovat, je obecně považována za hlavní favoritku na nástupnictví po centristickém prezidentovi Emmanuelovi Macronovi v prezidentských volbách v roce 2027. Pokud se tak nestane, podle jejích slov by místo ní kandidoval její 30letý chráněnec, šéf RN Jordan Bardella.

