Šílený Maxim. Rusové vypustili přízračné video svého příjezdu do Pokrovska

Ta nahrávka je hrůzostrašná a zvláštním způsobem fascinující. Rusové vyprázdněnými ulicemi rozstříleného města projíždějí pomalu a naprosto klidně. Jsou si jisti, že před smrtícími drony je kryje neprostupná mlžná opona. Dejme slovo Komsomolské pravdě:
Pokrovsk téměř není vidět. Mlha trvá už třetí den. Lehla na celý Donbas, pobřeží Azovského moře i Rostovskou oblast. Je tak hustá, že při jízdě autem musíte zapínat stěrače, i když neprší. Ráno 10. listopadu našim vojákům darovala operační pauzu. Při takové vlhkosti vzduchu se ani nedá startovat s drony. Levné FPV kamikaze stroje nemají žádnou ochranu proti vlhkosti, po několika minutách letu se motorky spálí. A kamera prakticky okamžitě přestává vidět. Zdá se, jako by objektiv byl potřený vazelínou — vůbec nic nerozpoznáte.
Ruští vojáci podle ruského bulvárního listu využijí mlhu k nalezení vhodných úkrytů. Odstraní nastražené miny, vytvoří si palebné pozice, ve sklepích nastartují generátory pro rušičky a připraví vlastní dronařská hnízda. A až se mlha rozestoupí, nachystají posledním obráncům kdysi šedesátitisícového hornického města nepříjemné překvapení...
Analytici místo pořízení mlžného videa geolokalizovali na silnici E50, po které se do Pokrovsku přijíždí od jihovýchodu přes předměstí Gnativka. Někteří ukrajinští vojenští blogeři tvrdí, že zrovna tato konkrétní skupina byla zlikvidována.
Faktem nicméně je, že počet ruských vojáků v městské zástavbě stále roste, podle ruského exilového portálu Insider jich nyní v Pokrovsku je asi tři sta.
Zatímco v jiných oblastech fronty se Rusové opět pokouší o větší mechanizované útoky, do Pokrovska pronikají v malých skupinkách. Často na motorkách a jejich nájezdy připomínají útoky sahelských džihádistů nebo scény z dystopické sci-fi.
„Toto není scéna z filmu Šílený Max: Furiosa. Je to spíš Šílený Maxim: Alkohosa, ve kterém hlavní roli hrají ruské šturmové jednotky na otřískaných motorkách a zbastlených náklaďácích,“ komentuje video z Pokrovsku ukrajinský bloger s přezdívkou Tatarigami.
Ale ani Ukrajinci nezastírají, že tato taktika funguje. Přízračné video tak i nám musí sloužit jako mrazivé varování: Rusové pomalu ale jistě postupují dál na západ, směrem do Evropy.