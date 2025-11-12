Šílený Maxim. Rusové vypustili přízračné video svého příjezdu do Pokrovska

Autor:
  9:37
Mlha přede mnou, mlha za mnou. A z ní se noří maskovaní vojáci na podivných, podomácku zbastlených strojích. Ne, to není dystopický film, ale video pořízené začátkem tohoto týdne v ulicích rozstříleného Pokrovsku, který pomalu ale jistě přechází pod kontrolu ruské armády.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Ta nahrávka je hrůzostrašná a zvláštním způsobem fascinující. Rusové vyprázdněnými ulicemi rozstříleného města projíždějí pomalu a naprosto klidně. Jsou si jisti, že před smrtícími drony je kryje neprostupná mlžná opona. Dejme slovo Komsomolské pravdě:

Pokrovsk téměř není vidět. Mlha trvá už třetí den. Lehla na celý Donbas, pobřeží Azovského moře i Rostovskou oblast. Je tak hustá, že při jízdě autem musíte zapínat stěrače, i když neprší. Ráno 10. listopadu našim vojákům darovala operační pauzu. Při takové vlhkosti vzduchu se ani nedá startovat s drony. Levné FPV kamikaze stroje nemají žádnou ochranu proti vlhkosti, po několika minutách letu se motorky spálí. A kamera prakticky okamžitě přestává vidět. Zdá se, jako by objektiv byl potřený vazelínou — vůbec nic nerozpoznáte.

Ruští vojáci podle ruského bulvárního listu využijí mlhu k nalezení vhodných úkrytů. Odstraní nastražené miny, vytvoří si palebné pozice, ve sklepích nastartují generátory pro rušičky a připraví vlastní dronařská hnízda. A až se mlha rozestoupí, nachystají posledním obráncům kdysi šedesátitisícového hornického města nepříjemné překvapení...

Členové ukrajinské policie připravují dron na frontové linii v Pokrovsku. (2. listopadu 2025)
Členové ukrajinské policie připravují dron na frontové linii v Pokrovsku. (2. listopadu 2025)
Členové ukrajinské policie připravují dron na frontové linii v Pokrovsku. (2. listopadu 2025)
Členové ukrajinské policie připravují dron na frontové linii v Pokrovsku. (2. listopadu 2025)
50 fotografií

Analytici místo pořízení mlžného videa geolokalizovali na silnici E50, po které se do Pokrovsku přijíždí od jihovýchodu přes předměstí Gnativka. Někteří ukrajinští vojenští blogeři tvrdí, že zrovna tato konkrétní skupina byla zlikvidována.

Faktem nicméně je, že počet ruských vojáků v městské zástavbě stále roste, podle ruského exilového portálu Insider jich nyní v Pokrovsku je asi tři sta.

Pád Pokrovsku? Kostnice ruských těl obranu Ukrajiny nezlomí, tvrdí analytici

Zatímco v jiných oblastech fronty se Rusové opět pokouší o větší mechanizované útoky, do Pokrovska pronikají v malých skupinkách. Často na motorkách a jejich nájezdy připomínají útoky sahelských džihádistů nebo scény z dystopické sci-fi.

„Toto není scéna z filmu Šílený Max: Furiosa. Je to spíš Šílený Maxim: Alkohosa, ve kterém hlavní roli hrají ruské šturmové jednotky na otřískaných motorkách a zbastlených náklaďácích,“ komentuje video z Pokrovsku ukrajinský bloger s přezdívkou Tatarigami.

Ale ani Ukrajinci nezastírají, že tato taktika funguje. Přízračné video tak i nám musí sloužit jako mrazivé varování: Rusové pomalu ale jistě postupují dál na západ, směrem do Evropy.

Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

12. listopadu 2025  9:47

Řidič ve vysoké rychlosti zbořil kapličku, v autě zasypaném sutí zemřel

Řidič zemřel po nárazu do kapličky v Křižanově na Teplicku. (12. listopadu 2025)

Po nárazu do kapličky v Křižanově u Hrobu na Teplicku zemřel dnes v noci řidič osobního auta. Jel od Oseka směrem na Dubí. Do kapličky zřejmě narazil ve vysoké rychlosti.

12. listopadu 2025  9:43

Šílený Maxim. Rusové vypustili přízračné video svého příjezdu do Pokrovska

Šílený Maxim v mlze. Rusové natočili svůj příjezd do Pokrovska

Mlha přede mnou, mlha za mnou. A z ní se noří maskovaní vojáci na podivných, podomácku zbastlených strojích. Ne, to není dystopický film, ale video pořízené začátkem tohoto týdne v ulicích...

12. listopadu 2025  9:37

Poptávka po palivech poroste až do roku 2050, předpovídá agentura pro energii

ilustrační snímek

Globální poptávka po ropě a zemním plynu má tendenci růst ještě dalších 25 let. Pokud nenastanou zásadní změny, světu se nemusí podařit dosáhnout klimatických cílů. Ve svém výhledu světové energetiky...

12. listopadu 2025  9:24

Klíčového svědka Augustína čekají v Dozimetru otázky obhájců

V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel...

Výpověď klíčového svědka v kauze Dozimetr Mateje Augustína se ve středu natáhne už do třetího dne. Bývalého ekonomického ředitele Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) čekají otázky ze strany...

12. listopadu 2025

Ukrajinskému ministrovi spravedlnosti pozastavili funkci. Figuruje v korupční aféře

Ukrajinský ministr spravedlnosti, tehdy ještě ve funkci ministra energetiky,...

Ukrajinská vláda pozastavila výkon funkce ministru spravedlnosti Hermanu Haluščenkovi. Týká se ho nové vyšetřování korupce. Haluščenko v minulosti působil také jako ministr energetiky a jeho hlas...

12. listopadu 2025  8:49

VIDEO: Hasiči museli rozebrat kus střechy školy. Záběry ukazují rozsah požáru

Hasiči Zlínského kraje zlikvidovali požár střechy budovy střední školy v České...

Téměř sedm hodin trval zásah hasičů při pondělním požáru střechy Střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně. Hasiči zveřejnili záběry z dronu, který při podobných situacích znamená významnou...

12. listopadu 2025  8:46

Dechberoucí podívaná. Polární záře rozjasnila noční oblohu v Česku

Unikátní polární záře byla k vidění i v České republice. (12. listopadu 2025)

Silný energetický výbuch ze Slunce proudící kolem Země namaloval v Česku úchvatnou polární záři na noční obloze. Příspěvky na sociálních sítích zachycují tento přírodní úkaz v rozmanitých barvách....

12. listopadu 2025  8:35

Nezůstal nostalgickou vzpomínkou. Vždy burcující písničkář Neil Young slaví 80

Neil Young

Kanadský písničkář Neil Young oslaví 12. října osmdesátiny. Jako jeden z mála muzikantů své generace se nestal jen nostalgickou vzpomínkou na staré dobré časy. Veterán rockové muziky, který natočil...

12. listopadu 2025  8:20

Můj projev jste zmasakrovali, opřel se Trump do BBC. Chce omluvu a odškodnění

Donald Trump při projevu ke svým příznivcům před Bílým domem. (6. ledna 2021)

Byl to krásný a uklidňující projev. Tak hodnotil Donald Trump své vystoupení z 6. ledna 2021. V rozhovoru pro Fox News také prohlásil, že má povinnost zažalovat britskou veřejnoprávní BBC za to, že...

12. listopadu 2025  8:15

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Návrat do SSSR. Rusko chystá zákon, který obnoví praxi umístěnek pro mladé lékaře

Ruský prezident Vladimir Putin v doprovodu ruského ministra obrany Sergeje...

Státní duma, dolní komora ruského parlamentu, v úterý schválila návrh zákona, který absolventům lékařských fakult nařizuje pracovat po dobu až tří let ve státních nemocnicích a klinikách. Opatření,...

12. listopadu 2025  7:51

Domorodí aktivisté násilně vtrhli na summit COP30. Brojí proti ničení Amazonie

Desítky domorodých aktivistů násilně vnikly do areálu klimatické konference...

Desítky domorodých aktivistů násilně vnikly do areálu klimatické konference COP30 v brazilském Belému. Dva členové ostrahy byli lehce zraněni.

12. listopadu 2025  7:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.