Podle prezidenta Volodymyra Zelenského připadá na jednoho ukrajinského vojáka osm Rusů, v počtu dronů má invazní armáda navrch dokonce deset ku jedné. Velké problémy jsou se zásobováním oddílů. Ukrajinci také pravděpodobně nemají kapacity, aby přísunem nových posil obrovský nepoměr sil alespoň zmírnili.
Podobně pesimistická situace panuje také u města Kupjansk v Charkovské oblasti.
Diktátor Putin potřebuje nějaký hmatatelný úspěch jako sůl. Posledním velkým vítězstvím, jež Rusové slavili, bylo dobytí Bachmutu v květnu 2023.