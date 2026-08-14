Loupež se stala ve čtvrtek okolo 4:00 v obci Bourgoin-Jallieu, která se nachází asi 40 kilometrů jihovýchodně od Lyonu.
Čtyři muži v kuklách vyrazili vstupní dveře od obchodu Smogtrade a než kvůli spuštěnému alarmu ujeli vozidlem pryč, stihli odnést několik stovek karet, z nichž téměř všechny pocházely z japonské franšízy Pokémon.
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Miliardový boom byznysu s kartami Pokémon vyvolává vlnu kriminality
Pokémon kartičky, které jsou mezi sběrateli v posledních letech velmi oblíbené a některé z nich mají cenu zlata, vycházejí z japonského animovaného seriálu o dobrodružstvích malých příšerek. Ve Francii i jinde v zahraničí jsou pravidelně terčem krádeží.
Tři muži byli předloni v únoru v bretaňském Rennes odsouzeni k vězení bez podmíněného odkladu za loupež s použitím násilí a za překupnictví desítek tisíc Pokémon kartiček za zhruba 100 tisíc eur (přibližně 2,4 milionu korun).
Letos v lednu byly zase při přepadení specializovaného obchodu v Británii ukradeny karty s Pokémony za přibližně 87 tisíc eur (přibližně 2,1 milionu korun). O měsíc později se pak vzácná kartička s Pikachu, slavným žlutým Pokémonem s ocasem, vydražila za rekordních 14,3 milionu eur (přibližně 339,2 milionu korun).
Franšíza Pokémon, která letos oslavila 30. výročí, předloni podle odborného časopisu License Global vygenerovala 12 miliard dolarů (přes 252 miliard Kč) z licenčních příjmů, což je více než u hračkářského giganta Mattel.