Unesená dívka prosila o pomoc gestem z TikToku. Zachránila si tím život

Šestnáctiletá dívka z města Asheville byla pohřešovaná od úterý, kdy její zmizení nahlásili rodiče, informoval úřad šerifa okresu Laurel v Kentucky.

Gesto označující domácí násilí a žádost o pomoc někoho v nouzi nebo nebezpečí

O dva dny později na policii zavolal motorkář a nahlásil dívku v nebezpečí ve vozidle na dálnici.



„Ohlašovatel byl za vozidlem a všiml si cestující, která gestikulovala heslo označující domácí násilí a žádost o pomoc,“ napsala v pátek kancelář šerifa. Gesto, které značí domácí násilí, je známé na sociální síti TikTok.

K jeho vyjádření je zapotřebí pouze jedna ruka a gesto může použít kdokoliv v nouzi nebo nebezpečí. Osoba, která používá tento signál, zvedne ruku tak, že dlaň směřuje ven, pokrčí palec do dlaně a poté zavře prsty tak, aby zachytily palec.

Policie uvedla, že dívka se gesto naučila právě na TikToku. Poté co si motorkář „volání“ o pomoc všiml, následoval auto dalších 11 kilometrů a policii podával informace. Policistům se díky tomu podařilo vozidlo zastavit a dívku zachránit.



Únosce vzal dívku původně do Ohia, kde má příbuzné. Potom, co se dozvěděli, že je nezletilá a hledaná, ji vzal od příbuzných pryč. „Nevíme, jak dlouho jela po dálnici z Ohia a ukazovala gesto na jiné motorkáře v naději, že někdo pozná, že je v nebezpečí. Naštěstí to nakonec někdo poznal,“ řekl zástupce šerifa Gilbert Acciardo.

Policie muže zadržela ve čtvrtek a obvinila ho z nezákonného věznění a držení nezletilé osoby za účelem sexuálního obtěžování.