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V lese či s domácím mazlíčkem. Německá Mohuč umožní nové formy pohřbu

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  11:25
Od loňského roku má německá spolková země Porýní-Falc liberální zákon o pohřebnictví. Mohuč, metropole tohoto regionu, nyní schválila nové formy pohřbu. Od léta bude možné pohřbení například s domácím mazlíčkem nebo v urně ve vodě. Informovala o tom regionální veřejnoprávní stanice SWR.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Novinkou v Mohuči bude například rozptylová loučka, kde se bude popel ukládat pod trávník. Tento způsob umožní zaměstnancům hřbitovů sekat trávu a zároveň zachovat klid zemřelých, uvedla Jeanette Wetterlingová z městské správy.

Nově také vznikne rozptylové místo v lese. Správa v něm vytyčí stezku, kolem které bude možné popel rozptýlit.

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Wetterlingová uvedla, že lidé mají nadále zájem o individuální pohřby, ale už tolik nestojí o klasické hroby v podobě čtyřúhelníku. Možností jsou takzvané vodní urny v podobě koulí, do kterých se vejdou dvě biologicky odbouratelné urny. Když prší, dostává se voda do nádoby, ze které se popel postupně vsakuje do země.

Využít bude možné uložení do země v rubáši místo v rakvi. Taková forma pohřbů je běžná v islámu a judaismu, poznamenala stanice SWR. V plánu je i pohřbení s domácím mazlíčkem. Urnu s jeho popelem bude možné uložit do lidského urnového hrobu.

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Zmíněný liberální zákon o pohřebnictví teoreticky umožňuje rozptýlit popel i na veřejných místech, mimo jiné na náměstích, hřištích či parcích. Potřebný je ale souhlas vlastníka. Mohuč se však k takové možnosti staví rezervovaně s tím, že jde o rekreační a volnočasové plochy, kde nelze zachovat klid mrtvých.

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