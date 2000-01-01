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Veterán americké vrcholné politiky Lindsey Graham zemřel 11. července ve věku 71 let. Republikánský senátor dlouhodobě podporoval americkou pomoc Ukrajině a Izraeli. Na pohřeb spojence Donalda Trumpa se sjely špičky americké a světové politiky. Nechyběl izraelský premiér Benjamin Netanjahu nebo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, kteří dorazili ze schůze v Bílém domě. Atmosféra byla místy ponurá.
Autor: AP
Lindsey Graham začal svou politickou kariéru v Jižní Karolíně v 90. letech jako právní zástupce. Postupně prošel oběma komorami Kongresu. Do historie se zapsal jako jeden z jestřábů zahraniční politiky, obhajoval intervenci do Iráku a Íránu
Autor: AP
Graham zůstal aktivní do poslední chvíle, v červnu zvítězil v republikánských primárkách s cílem obhájit křeslo senátora. Krátce po oficiální návštěvě Ukrajiny mu praskla aorta v důsledku kornatění tepen.
Autor: AP
Sestra zesnulého senátora Darline Grahamová byla jedna z prvních, která v rámci pietního obřadu přistoupila k politikově rakvi. Podle tradice guvernéři vybírají v případě úmrtí senátora libovolného náhradníka, většinou manželku zesnulého. Jelikož Graham nebyl nikdy ženatý, pozice se ujala sestra. Jde o její první politickou zkušenost.
Autor: Reuters
Dvaašedesátiletá optička bude s podporou Donalda Trumpa následně obhajovat bratrův post v Senátu. Sourozenci měli blízký vztah, Graham Darline po smrti rodičů vychovával.
Autor: Reuters
Americký prezident Donald Trump dle svých slov považoval Lindseyho Grahama za člena rodiny. „Byl pro nás důležitý,“ prohlásil prezident. Podle Trumpa senátor sveřepě trval na vojenské podpoře Ukrajiny a změnil prezidentův pohled na (ne)ukončení konfliktu s Íránem.
Autor: Reuters
Vztah Grahama a Trumpa přitom začal jako otevřené nepřátelství. Senátor označil budoucího prezidenta v roce 2016 za neschopného zastávat post lídra USA. Proti Trumpovi dokonce krátce kandidoval v republikánských primárkách.
Autor: AP
Společným koníčkem obou politiků se stal golf, v prvním Trumpově období spolu často vyráželi hrát. Vztahy se opět zpřetrhaly útokem na Kapitol v roce 2021. Druhou Trumpovu kandidaturu už Graham podpořil. Na snímku je prezidentův syn Eric Trump spolu s ženou Larou.
Autor: AP
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu považoval Grahama za svého spojence. „Amerika ztratila velkého spojence. Izrael ztratil jednoho ze svých největších přátel a podporovatelů. A já sám jsem přišel o blízkého kamaráda. Lindsey byl hluboce oddán bezpečnosti USA, ochraně Izraele a setrvalému boji proti antisemitismu,“ prohlásil Netanjahu.
Autor: AP
Pohřbu se zúčastnil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Graham dlouhodobě podporoval pomoc napadené zemi. Zelenskyj se před pietní akcí setkal se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Ukrajinský prezident hodinovou schůzku hodnotil pozitivně.
Autor: AP
Vzdát hold svému kolegovi přišel i americký viceprezident J. D. Vance. „Byl to typ člověka, se kterým se hádáte, ale on vás tajně podporuje a pracuje na věcech, které jsou pro vás důležité,“ popsal Vance.
Autor: AP
Viceprezident prvního Trumpova období Mike Pence označil Grahama za velkého rádce prezidenta a ocenil senátorovu vojenskou kariéru. Lindsey Graham strávil více než šest let jako právník leteckých sil.
Autor: AP
Vůdce senátní republikánské většiny John Thune označil Grahama za svého přítele. „V Senátu USA a na mezinárodní scéně byl jednou z klíčových osobností. O osamělých pracovních týdnech ve Washingtonu byl vždycky jedním z prvních, kdo nás zval na večeři,“ uvedl Thune.
Autor: Reuters
Pietní obřad za zesnulého republikánského senátora Lindseyho Grahama. (28. července 2026)
Autor: Reuters