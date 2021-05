Řím řeší skandál kolem pohřbů, pozůstalí na ně čekají měsíce

Vedle skladu s rakvemi na hřbitově Prima Porta v Římě stojí ve frontě před administrativní kanceláří asi dvanáct pohřebních pracovníků. Někteří sem doručili těla k pohřbu či kremaci, jiní přijeli vyzvednout popel zemřelých.

„Je to tragická a hanebná situace. Všichni tu čekáme. Říkají, že za to může koronavirus, ale je to pouhá výmluva. Takhle to tu vypadá denně,“ líčí pracovník pohřební společnosti Maurizio. „Těla dorazí, ale oni nemají prostor. Je to dlouhé čekání,“ říká další pracovník Gilberto.



Prima Porta se rozkládá na 140 hektarech a je vůbec největším hřbitovem v Itálii. I tak se mu ale nedostává potřebného místa a jeho krematorium, jediné v italském hlavním městě, zvládne padesát kremací denně.



Lidé, jejichž blízcí zemřeli v lednu, říkají, že stále ještě nebyli pohřbeni či spáleni. Stejné potíže zažívají také márnice na dalších hřbitovech ve městě. AMA, městská společnost, která má na starosti správu hřbitovů, tvrdí, že zpoždění umocnila úmrtí související s covidem-19 a řada předpisů, které ministerstvo zdravotnictví kvůli pandemii zavedlo.



Pracujeme na tom, tvrdí úředníci

Ačkoli koronavirus k nárůstu obětí v Římě přispěl, ředitelé pohřebních služeb viní město z toho, že selhalo při vytvoření většího pohřebního prostoru. Tvrdí, že ve skladech v Prima Porta je v současnosti uloženo až dva tisíce těl čekajících na pohřeb nebo kremaci.



„Na dalších hřbitovech čekají další tisíce těl,“ říká Gianni Gibellini, šéf EFI, sdružení zastupujícího ředitele pohřebních služeb, kteří v minulém týdnu podali na město kvůli pohřebnímu chaosu trestní oznámení.



„Římské hřbitovy jsou ve stavu rozkladu a vůbec nejvíce jim chybí prostor pro pohřbívání mrtvých. Potřebujeme více kremačních pecí a pohřebních pozemků, abychom tam mohli umístit nejen rakve, ale také urny zpopelněných lidí,“ dodává Gibellini pro list The Guardian.



Na videu z pondělka, jenž autor umístil na sociální sítě, lze vidět zástup pohřebních vozů ve frontě před administrativní kanceláří v Prima Porta. Když z ní manažer hřbitova vyjde ven, prohlásí, že už není místo.



AMA uvedla, že dělá vše pro vyřešení situace a že pracuje na vytvoření 60 tisíc nových pohřebních pozemků po celém městě.



Mami, promiň, že jsem tě nepohřbil

Diskusi ohledně hřbitovů na začátku dubna rozdmýchal jeden z pozůstalých Oberdan Zuccaroli, který po celém Římě namontoval obrovské billboardy se zprávou: „Mami, omlouvám se, ještě jsem tě nemohl nechat pohřbít“. Zuccaroli prohlásil, že jeho matka zemřela na infarkt 8. března a jeho teta 9. ledna. Ani jedna dosud nebyla pohřbena.

Starostka Říma Virginie Raggiová se veřejně omluvila a uvedla, že bude od manažerů z AMA požadovat vysvětlení.



Stížnost na chování úřadů podal také Raffaele Chiurco, jehož matka zemřela 25. ledna a její tělo bylo více než měsíc uloženo ve skladu v přístavním městě Civitavecchia,, které se nachází asi 80 kilometrů od Říma, než bylo zpopelněno v toskánském Grossetu. Její popel nyní leží v urně na Prima Porta, ale Chiurco si ho může vyzvednout až po vyzvání.



Ve chvíli, kdy se kapacita krematoria v Prima Porta naplní, lze zesnulého zpopelnit mimo Řím, ale pouze se souhlasem AMA. „Žijeme ve městě, které je nedůstojné, hlavním městě Itálie. Je to absurdní,“ popsal Chiruco.



Vzkaz Oberdan Zuccaroliho matce: