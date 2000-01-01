náhledy
V Římě se v pátek uskutečnil pohřeb italského módního návrháře Valentina Garavaniho, který zemřel v pondělí ve věku 93 let. Vzpomínkový obřad v bazilice Panny Marie andělů a mučedníků následoval po dvoudenním veřejném loučení. Garavaniho tělo bylo po obřadu převezeno na hřbitov v římské čtvrti Flaminio. Lidé se před bazilikou v centru města začali scházet už v ranních hodinách. Obřadu se zúčastnila také řada celebrit. Na snímku Anna Wintourová, bývalá šéfka módního magazínu Vogue.
Autor: Reuters
Vzpomínkový obřad proběhl v bazilice Panny Marie andělů a mučedníků následoval po dvoudenním veřejném loučení. Garavaniho tělo bylo po obřadu převezeno na hřbitov v římské čtvrti Flaminio.
Autor: AP
Hollywoodská herečka Hathawayová, která se pohřbu účastnila za doprovodu svého manžela Adama Shulmana, označila Valentina za svého přítele.
Autor: AP
„Udělal můj svět mnohem jasnějším, velkolepějším a krásnějším, než jsem si kdy dokázala představit. Miluji tě, můj drahý. Už teď mi chybíš,“ napsala hollywoodská herečka Anne Hathwayová na instagramu.
Autor: AP
Garavani se proslavil zejména luxusními róbami s důmyslnými detaily zvýrazňujícími siluetu. Společně s Giorgiem Armanim a Karlem Lagerfeldem patřil k velkým módním tvůrcům, kteří si vytvořili osobitý styl nezávisle na komerčních trendech.
Autor: Reuters
Na snímku Giancarlo Giammetti, dlouholetý společník a obchodní partner Garavaniho. Na pohřbu pronesl smuteční řeč, ve které poděkoval zesnulému návrháři za to, že ho „naučil kráse“.
Autor: Reuters
Giancarlo Giammetti objímá kněze vedle pohřebního vozu. „Byla to krása, která nás provázela celým životem. Potkali jsme se jako děti, snili jsme o stejných věcech a mnoha z nich jsme dosáhli. Naše cesta nikdy neskončí,“ dodal na závěr projevu Giammetti.
Autor: Reuters
Mezinárodně uznávaný módní dům Valentino má síť 211 obchodů ve více než 25 zemích. Jeden z nich se nachází v pražské Pařížské ulici.
Autor: Reuters