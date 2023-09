Berlín ujišťuje o spolupráci s ČR proti migraci, bavorský lídr chce víc policistů

„Postupujeme rozhodně proti pašerákům. Těmto lidem nejde o lidské životy, ale jen o vlastní prospěch. Chci tento bezcitný obchod s lidmi v nouzi zastavit, proto jsem tento týden začala s dalšími opatřeními. Při spolkové policii zřídíme operační analytickou centrálu a se sousedními státy založíme novou operační skupinu,“ řekla Faeserová poslancům.

„Můj český kolega (Vít Rakušan) mi už v pátek zapojení přislíbil a měla jsem k tomu také v úterý dobrý rozhovor s polským kolegou,“ dodala. Faeserová si od nových opatření slibuje výrazné zvýšení tlaku na pašeráky a účinnější boj proti nelegální migraci.

Do Německa by podle některých odhadů mohlo v letošním roce přijít až 400 tisíc žadatelů o azyl. Některé spolkové země, mimo jiné Sasko, kvůli vyhrocené migrační situaci požadují obnovení hraničních kontrol s Českem, Polskem a Švýcarskem po vzoru stálých kontrol, které Německo od roku 2015 provádí na pomezí s Rakouskem.

Tyto kontroly však nejsou plošné po celé délce hranic, ale pouze na vybraných přechodech. Stálé kontroly s Českem, Polskem i Švýcarskem chce obnovit i šéf opoziční konzervativní Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz, jehož strana je největší opoziční silou v Německu. Faeserová takový krok ale odmítá a stálou ostrahu hranic označuje jako poslední možnost.

Navyšte počet pohraničních policistů, žádá bavorský premiér

Německo kvůli nelegální migraci potřebuje dohodu spolkové vlády, regionů a obcí, musí zastavit mimořádné programy pro přijímání běženců a musí vyslat do pohraničí nejméně 10 tisíc nových spolkových policistů. Prohlásil ve středu bavorský premiér Markus Söder.

„Letos můžeme počítat se 400 tisíci žádostmi o azyl, to bude meziroční nárůst o sto procent,“ řekl Söder. V projevu ostře kritizoval spolkovou vládu kancléře Olafa Scholze, která je podle něj nečinná, a zdůraznil, že obce i regiony se bez podpory Berlína neobejdou.

„Divíme se, že dosud nepřišla žádná reakce,“ řekl. „Potřebujeme co nejdříve (vnitroněmecký) summit o integraci běženců a o nelegální migraci,“ uvedl. „Do pohraničních regionů je třeba vyslat nejméně 10 tisíc nových spolkových policistů, aby byl každý úsek německých hranic stejně bezpečný,“ dodal.

U bavorské pohraniční policie nyní asi 820 policistů a do roku 2025 by podle současných plánů měla mít 1000 policistů. Söder řekl, že novým cílem je rozšířit řady pohraničníků do konce roku 2028 na 1500 lidí.

Bavorsko je jedinou německou spolkovou zemí, která má vlastní pohraniční policii. Založilo ji před pěti lety. Její fungování je ale úzce provázáno se spolkovou policií, která má v Německu na starosti ostrahu hranic.