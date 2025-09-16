„Podvodník z Tinderu“ zatčen. Sebrali ho v Gruzii, okradené ženy se radují

Autor:
  13:59
Izraelec Simon Leviev, známý jako Podvodník z Tinderu, skončil v rukou policie. Na žádost Interpolu jej zatkli v gruzínském Batumi. Čtyřiatřicetiletý muž, jenž se na seznamkách vydával za bohatého obchodníka s diamanty, své oběti obral o miliony dolarů. Mnohé ženy kvůli němu spadly do dluhů, které splácejí dodnes. Zprávu o Levievově zatčení tak okamžitě oslavily.
„Podvodník z Tinderu“ Simon Leviev (20. února 2022)

„Podvodník z Tinderu“ Simon Leviev (20. února 2022) | foto: Profimedia.cz

„Já jsem musela. Uvidíme, proč byl zatčen. Ale nemohla jsem si pomoct,“ raduje se na Instagramu jedna z podvodníkových obětí Cecilie Fjellhøyová a přikládá video, v němž Leviev slibuje svým fanouškům, že už nikdy neskončí za mřížemi. Záběry natočil profesionální lhář osobně, a to v únoru na balkoně jednoho z dubajských hotelů.

Spletl se, v neděli jej „sebrali“ hned na letišti. Gruzínské úřady dosud nezveřejnily detaily ani fotografie k případu. Ministerstvo vnitra pouze oznámilo, že je Leviev ve vazbě na žádost Interpolu, který o pomoc požádal jiný stát. Zatím není známo jaký.

Podvodník z Tinderu. Falešný boháč dál žije v luxusu, jeho oběti tíží dluhy

Muž, jehož pravé jméno je Šimon Jehuda Hajut, se proslavil díky dokumentu Podvodník z Tinderu, jejž v roce 2022 odvysílal Netflix. Okradené ženy v něm popisují své seznámení s okouzlujícím boháčem, který po světě létá vlastním tryskáčem, všude jej doprovázejí bodyguardi a na cestách bydlí v nejluxusnějších hotelech. O své jmění se údajný syn zbohatlíků na obchodech s diamanty rád dělil i s dotyčnými ženami.

Své oběti navíc „zpracovával“ déle než obvyklí „američtí vdovci“, „váleční veteráni“ nebo astronauti, kteří „uvázli ve vesmíru“. Nejdřív si získal jejich důvěru a ženy i díky osobním schůzkám uvěřily, že je Levievova identita pravá a že i jeho pozdější problémy jsou skutečné. Věřily, že je v průšvihu a jen jejich peníze mu mohou pomoci. Sliboval navíc, že jim vše vrátí.

On však místo toho zmizel a nebral telefon. Takto zpronevěřil nejméně 10 milionů dolarů. Zmíněná Norka Fjellhøyová svému domnělému příteli Simonovi postupně poslala 250 tisíc dolarů, další hlavní postava dokumentu na Netflixu Švédka Pernilla Sjoholmová zase 40 tisíc dolarů a zaplatila mu i několik letenek.

Chceš video? Zaplať. A kup si moji „coin“

Se svými zločiny Izraelec nepřestal ani po odvysílání dokumentu, kdy se jeho tvář a nepravé jméno proslavily po celém světě a kdy přišel o přístup na seznamovací portály. Veřejně popřel veškerá obvinění žen, jež v minisérii vystupují, a začal si budovat fanouškovskou základnu. I na ní a na své nové slávě ostatně začal vydělávat. Po svých příznivcích například žádal peníze za to, že pro ně natočí osobní video.

Dál také cestoval po světě, což po policejní akci v Batumi potvrdil i jeho právník, podle něhož nevěděl ani sám Leviev, proč ho zatkli.

Nicméně už v roce 2011 uprchl z rodného Izraele, kde mu hrozilo vězení za podvody, krádeže a padělání. Následně si odseděl dva roky ve finském vězení za to, že podvedl několik tamních žen. V roce 2017 byl deportován zpět do Izraele, odkud znovu utekl. Interpol jej dopadl o dva roky později v Řecku a po vyhoštění do vlasti si Leviev u soudu vyslechl trest patnácti měsíců vězení.

Už po pěti měsících jej však vzhledem k počínající covidové pandemii pustili zpět na svobodu. Ve Španělsku se tak před třemi lety znovu dostal do hledáčku policie, tehdy však tvrdil, že se jmenuje Michael Bilton. Zatčení se díky tomu vyhnul. Loni pak další poškozená Iren Tranová zažalovala Levieva u izraelského soudu a žádala v přepočtu 2,5 milionu korun. Podle BBC mu půjčila necelých 890 tisíc korun, které jí nikdy nevrátil.

Podvodník z Tinderu po česku: vzala si ho, okradl její rodinu a kamarády

Leviev časem přesídlil do Dubaje a ani tam nezahálel, letos na Valentýna oficiálně spustil novou kryptoměnu s názvem Tind a tvrdil, že část zisku půjde charitativním spolkům pomáhajícím ženám. Svou měnu propagoval i tak, že před obchodním domem rozdával ženám růže, médiím dával rozhovory a po cestách se proháněl půjčeným rolls-roycem.

Tind ovšem propadl a jen málokdo věřil, že nejde o další podvod. V polovině letošního roku už byla jeho hodnota téměř na nule, píše portál Khaleej Times s tím, že Leviev tuto kryptoměnu nerozvíjel ani nenabízel na burze.

Podvedená Fjellhøyová portálu řekla, že je „velmi šťastná, že je Leviev pro tuto chvíli ve vězení“. „Jsem opravdu zvědavá, co se bude dít teď,“ dodala. Ani její příběh však dokumentem, který jen za první měsíc přilákal přes 166 milionů diváků, neskončil.

Tématu novodobých sňatkových podvodníků se dál věnuje, na sítích i v médiích upozorňuje na nástrahy, jež ženy na seznamkách mohou čekat, a vystupuje i v nové netflixové sérii Pokušení, podvod, pomsta, kde spolu se soukromou vyšetřovatelkou nahání podvodníky ze seznamovacích aplikací.

