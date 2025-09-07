Stále více turistů, libuje si ubytovatel v Podněstří. Přes krizi se tu prohánějí tesly

Alfred Hostička
  18:31
Od našeho zpravodaje v Moldavsku - Ulice plné symbolů Sovětského svazu, pokračující neuznání státy OSN a bující ekonomická krize. I přes tyto jevy místní turismus rok za rokem roste, všímají si obyvatelé separatistického Podněstří. Nahrává tomu i fakt, že se za posledních pět let ztrojnásobilo množství návštěvníků celého Moldavska. Tamní blížící se volby mohou v regionu brzy zamíchat kartami.
Automobil značky Tesla projíždí před hvězdami připravenými na tradiční vojenský...

Automobil značky Tesla projíždí před hvězdami připravenými na tradiční vojenský pochod v Tiraspolu. (23. srpna 2025) | foto: Alfred Hostička, iDNES.cz

Jednou z dominant Tiraspolu je vysoká socha V. I. Lenina. (21. srpna 2025)
Automobil Tesla Cybertruck jede po silnici v Podněstří. (21. srpna 2025)
Kousek od Dněstrovsku stojí na molech shluky malých domečků. (22. srpna 2025)
Největší soukromou společností sídlící v Podněstří je Sheriff. Vlastní čerpací...
33 fotografií

„Návštěva na tři dny? Dobře. Ubytování jste si objednal? Dejme tomu. Tady máte doklad pro vstup,“ kaboní se úředník na hraničním přechodu z Moldavska do separatistického Podněstří.

„Vízum“ vypadá jako pouhá papírová účtenka a pohovory mají hlavně formální povahu. Přísné kontroly jsou tady minulostí a oblast může každý snadno procestovat.

„Tak dovnitř, pokračujeme,“ vyzývá nevrlý šofér autobusu k nástupu. Startuje motor a záhy už sviští po vyprahlé silnici. Zatímco v Moldavsku si s dopravními předpisy nelámal hlavu a cestu nezřídka zkracoval protisměrem, za hraničním přechodem se náhle proměňuje ve vzorného řidiče.

Co se v Podněstří nemění, je pokračující přítomnost a vliv ruské armády. Ta po rozpadu Sovětského svazu separatistům pomohla vybojovat na Moldavsku nezávislost, dodnes ji ale neuznává žádná ze zemí OSN.

Rusko čelí podezření, že chystá vpád 10 tisíc vojáků do další země

Ruská vlajka je přitom vyvěšená u každé důležité instituce, hned vedle té podněsterské. V centru metropole Tiraspolu už stojí tribuny přichystané na zářijový vojenský pochod, který tradičně vede i pod několikametrovou sochou Vladimira Iljiče Lenina.

Takřka na každém rohu se lze setkat s výzdobou červenými hvězdami, srpy nebo kladivy. A právě všudypřítomné známky dědictví Sovětského svazu sem každoročně lákají návštěvníky.

„V posledních době jezdí turistů každou sezonu více. Třeba letos byl nával Poláků. Zájem se zvýšil i po vypuknutí konfliktu na Ukrajině, lidé se zajímají o éru Sovětského svazu,“ zamýšlí se vousatý provozovatel jednoho z hostelů Jahn.

Vyvedeme Podněstří z impéria strachu, věří Kišiněv po zastavení ruského plynu

Před dvaceti lety se sem přestěhoval z Norska za svou novomanželkou a začal se zabývat místní historií. Dnes pro návštěvníky organizuje prohlídky po významných památkách a centrech dění. „Na živobytí si tím vydělám,“ konstatuje.

Potom, co v lednu ztratilo možnost zdarma čerpat ruský zemní plyn, se ale Podněstří ocitlo v krizi. Postrádá palivo své ekonomiky a za letošek výdaje státu takřka dvakrát předčí příjmy, popisuje německá agentura Intellinews specializující se na ekonomiku rozvojových oblastí.

Zatímco mnozí místní bydlí v panelových domech s oprýskanou omítkou, pod okny jim projíždějí řidiči s naleštěnými moderními auty. Přes relativně nízké ceny benzínu se tu kupodivu velmi často vyskytují tesly a lze potkat i cybertruck.

Tiraspol

Tiraspol

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Značné rozdíly v bohatství jsou patrné a památky „komunistického“ Sovětského svazu nebo Lenina v kontrastu působí ironicky. Místní hospodářství je do velké míry „černou skřínkou“ a nad vodou se drží i díky sponzorským darům Ruska, zmiňuje IntelliNews.

Jahn život v Podněstří nezatracuje a vyzdvihuje i jeho kladné stránky. „V ulicích je mimořádný pořádek. Každý den v pět hodin ráno ulice uklízí čety metařů. Zároveň panuje bezpečno, člověk se na rozdíl od většiny měst v Evropě nikdy nebojí v noci,“ říká.

Za hlavní problém považuje perspektivu pro budoucí generace. „Moje dvě starší děti už odjely studovat do západní Evropy,“ dodává s tím, že chybí dostatek pracovních příležitostí.

Jednou z dominant Tiraspolu je vysoká socha V. I. Lenina. (21. srpna 2025)
Automobil Tesla Cybertruck jede po silnici v Podněstří. (21. srpna 2025)
Kousek od Dněstrovsku stojí na molech shluky malých domečků. (22. srpna 2025)
Největší soukromou společností sídlící v Podněstří je Sheriff. Vlastní čerpací stanice, média, fotbalový klub i supermarkety. (23. srpna 2025)
Automobil značky Tesla projíždí před hvězdami připravenými na tradiční vojenský pochod v Tiraspolu. (23. srpna 2025)
33 fotografií

Emigrace je spojená i s vysokými náklady, namítá usměvavá servírka Irina z města Dnětrovsk v jižním cípu samozvané republiky. „Ale jsem tu spokojená. Dá se to, pokud vám nevadí tradiční život,“ přemítá. S cizími turisty se tu podle svých slov setkává stále častěji, ačkoli oproti Tiraspolu se nachází na periferii jejich obvyklé trasy.

Letní čas někteří tráví o kousek dál na pískové pláži u přehrady. Na jejím druhém břehu se v šedi line horizont Ukrajiny. Z pevniny vystupují křivolaká mola, na kterých stojí kuriózně sestavené železné domky. „Letní chatky,“ vysvětluje jejich účel postarší žena prodávající nafukovací hračky.

Líbil se mi pořádek, říká Američan

Na celé tři týdny do Podněstří zavítal čtyřiadvacetiletý Drake Foster, který se teď už chystá letět zpět domů do americké Kalifornie. Na střeše zchátralého hotelu National v centru hlavního města Moldavska Kišiněva si zapaluje cigaretu a vzpomíná na zážitky z cesty.

„V opuštěné škole jsem tam našel pohozenou sovětskou učebnici ruštiny. Je přesně na mé úrovni, takže ideální,“ listuje prokřehlými stránkami. Svůj pobyt využil i k poznávání historie a kultury. Až se zlepší mezinárodní vztahy, chce jet do Ruska pracovat jako učitel angličtiny.

„Po Tiraspolu se mi bude stýskat. Po lidech, po alkoholu, po zvláštní atmosféře... Strávil jsem tam hezké chvíle,“ zamýšlí se.

Američan Drake Foster si čte učebnici ruštiny na střeše zchátralého hotelu National. (20. srpna 2025)

„Kromě rodiny a přátel mi z Ameriky nic nechybělo. Rozhodně ne ,zombíci’ na fentanylu. Mnozí lidé v Podněstří mají hluboko do kapsy, ale převažuje smysl pro tradice a udržování pořádku,“ oceňuje stejně jako Jahn.

Zapaluje si další cigaretu a po rezavém žebříku slézá dolů ze střechy budovy, která měla podle původních plánů z dob Sovětského svazu sloužit jako dominanta města.

Kišiněv vyhlíží volby

Dnes je ale spíše symbolem jeho útrap, potažmo útrap celé země. Stavba několikrát změnila majitele, načež se ocitla v limbu. Nelze ji legálně zbourat, ale vlastníci zároveň nehodlají investovat do její rekonstrukce, popisují The New York Times.

Jen kousek od hotelu přespává skupina žen a dětí pod přístřeškem u podchodu vozovky. Zatímco některé kišiněvské ulice jsou plné moderních domů a podniků, jinde chodníky okupují prodejci levného oblečení nebo žebráci.

Moldavsko i se svým odštěpeným východním cípem tvoří jeden z nejchudších regionů Evropy. „Zatímco Kišiněv dlouhodobě tratí na tom, že ztratil své bývalé ,průmyslové srdce’ v Podněstří, samozvaná republika ho kvůli mezinárodní izolaci a sankcím nemůže dobře využít,“ popisují ve společném článku geografové Andrei Crivenco a Sabine von Lowis.

Velká hra o Podněstří. Putin ho nechá zmrznout, aby ovládl i Moldavsko

Ulice Moldavska mezitím zdobí plakáty politiků kandidujících v zářijových parlamentních volbách. V těch se rozhodne, jestli si země udrží prozápadní směřování, nebo naopak posílí vztahy s Moskvou.

Při druhém scénáři by se země mohla zároveň opět sblížit s Podněstřím. Druhá největší partaj a stále silnější vyzyvatel současně vládnoucí „proevropské“ strany má ve svém znaku koneckonců rudou hvězdu i symboly srpu a kladiva.

Tak či tak, pozitivní zprávou může být pro region rozvoj turismu. Loni Moldavsko podle národního statistického úřadu přivítalo téměř 70 tisíc zahraničních návštěvníků.

Ačkoli na světové poměry nic mimořádného, je to několikrát více, než v „předcovidovém“ roce 2019 (tehdy to bylo méně než 20 tisíc). Kromě proslulých moldavských vinných sklepů je lákadlem právě i podněsterský „skanzen Sovětského svazu“.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Učit nově, ale podle čeho? Změny ve školách brzdí nedostatek materiálů

Premium

Náročnější matematika, zjednodušení češtiny, fyziky i dějepisu nebo filmová výchova dohromady s tou výtvarnou a hudební. Výuku na školách čekají změny, žákům by mělo ubýt „biflování“ a naopak by měli...

7. září 2025

Stále více turistů, libuje si ubytovatel v Podněstří. Přes krizi se tu prohánějí tesly

Od našeho zpravodaje v Moldavsku Ulice plné symbolů Sovětského svazu, pokračující neuznání státy OSN a bující ekonomická krize. I přes tyto jevy místní turismus rok za rokem roste, všímají si obyvatelé separatistického Podněstří....

7. září 2025  18:31

Muž a žena v Praze zahynuli při pádu ultralightu, stroj měl po startu závadu

V pražských Letňanech spadlo v neděli po poledni do lesa malé soukromé letadlo, havárii nepřežili muž a žena. Podle prvotních zjištění policie měl letoun zřejmě krátce po startu závadu, zpět na...

7. září 2025  14:21,  aktualizováno  18:23

Brutální vražda uprchlé Ukrajinky v USA: Z ničeho nic ji muž ubodal před lidmi

Severní Karolínu ve Spojených státech amerických šokovala mimořádně brutální vražda mladé ukrajinské uprchlice. Třiadvacetiletou Irinu Zarutskou zavraždil bezdomovec s bohatou trestní minulostí ve...

7. září 2025  18:02

Trikolora posílá statisíce na neprůhledný účet. Padlo trestní oznámení na tunelování

Státní zastupitelství se už několik týdnů zabývá trestním oznámením bývalého člena Trikolory, který viní vedení v čele se Zuzanou Majerovou z tunelování strany. Ta obvinění označila za nesmysl a...

7. září 2025  17:33

Mámou ve čtrnácti. Katolické Filipíny dělí těhotenství teenagerek, o sexu je nic neučí

Na Filipínách v posledních letech strmě roste počet dívek, které otěhotněly před dosažením patnácti let. Téma se stalo předmětem sporu mezi zákonodárci, zdravotními odborníky a náboženskými skupinami...

7. září 2025  17:09

Hořáková show završila balonovou fiestu v Hradci, k nebi hledělo celé město

I přes odpolední déšť se v sobotu večer nad Hradec Králové opět vzneslo asi 80 horkovzdušných balonů. Na jejich start dorazilo na louku u Piletického potoka několik tisíc lidí. Slavnost k 800. výročí...

7. září 2025  16:45

Český lezec se zranil při pádu ze skály u rakouského masivu. Povolilo mu jištění

Devětadvacetiletý český alpinista se zranil při pádu ze skály v rakouské obci Mühlbach am Hochkönig. Podle agentury APA mu v sobotu vlivem padajícího kamene z uvolněného skalního bloku v masivu...

7. září 2025  16:42

Trump se tiše chystá do Asie. Může se tam setkat s Kimem i Si Ťin-pchingem

Na říjnovou cestu do Jižní Koreje se potichu připravuje americký prezident Donald Trump a jeho nejvyšší poradci. Zúčastnil by se tam setkání ministrů obchodu Asijsko-pacifického hospodářského...

7. září 2025  16:38

Ikonický bombardovací obr předvede průlety nad mošnovským letištěm

Pro letecké nadšence půjde o lahůdku, která je k vidění velmi vzácně. Americký strategický bombardér B-52H Stratofortress se totiž návštěvníkům Dnů NATO v Ostravě předvede ve vzduchu. Dvousettunový...

7. září 2025  16:17

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Koalice je chce upravit, opozice rovnou zrušit. Anketa iDNES.cz o povolenkách

Jedním z největších témat letošních sněmovních voleb jsou nové emisní povolenky ETS 2 pro domácnosti a dopravu. Ministerstvo životního prostředí si nechává zpracovat analýzu dopadů jejich zavedení....

7. září 2025  15:37

VIDEA TÝDNE: Tragédie v Lisabonu, zbitý Babiš a rvačka o zmrzlinu

S nedělí přichází i žebříček nejsledovanějších videí uplynulého týdne. Nejvíce vás zaujaly záběry z Lisabonu a tragická nehoda tamní lanovky. Velký zájem vzbudila také mediální smršť kolem Andreje...

7. září 2025  15:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.