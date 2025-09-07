Stále více turistů, libuje si ubytovatel v Podněstří. Přes krizi se tu prohánějí tesly

„Návštěva na tři dny? Dobře. Ubytování jste si objednal? Dejme tomu. Tady máte doklad pro vstup,“ kaboní se úředník na hraničním přechodu z Moldavska do separatistického Podněstří.
„Vízum“ vypadá jako pouhá papírová účtenka a pohovory mají hlavně formální povahu. Přísné kontroly jsou tady minulostí a oblast může každý snadno procestovat.
„Tak dovnitř, pokračujeme,“ vyzývá nevrlý šofér autobusu k nástupu. Startuje motor a záhy už sviští po vyprahlé silnici. Zatímco v Moldavsku si s dopravními předpisy nelámal hlavu a cestu nezřídka zkracoval protisměrem, za hraničním přechodem se náhle proměňuje ve vzorného řidiče.
Co se v Podněstří nemění, je pokračující přítomnost a vliv ruské armády. Ta po rozpadu Sovětského svazu separatistům pomohla vybojovat na Moldavsku nezávislost, dodnes ji ale neuznává žádná ze zemí OSN.
Ruská vlajka je přitom vyvěšená u každé důležité instituce, hned vedle té podněsterské. V centru metropole Tiraspolu už stojí tribuny přichystané na zářijový vojenský pochod, který tradičně vede i pod několikametrovou sochou Vladimira Iljiče Lenina.
Takřka na každém rohu se lze setkat s výzdobou červenými hvězdami, srpy nebo kladivy. A právě všudypřítomné známky dědictví Sovětského svazu sem každoročně lákají návštěvníky.
„V posledních době jezdí turistů každou sezonu více. Třeba letos byl nával Poláků. Zájem se zvýšil i po vypuknutí konfliktu na Ukrajině, lidé se zajímají o éru Sovětského svazu,“ zamýšlí se vousatý provozovatel jednoho z hostelů Jahn.
Před dvaceti lety se sem přestěhoval z Norska za svou novomanželkou a začal se zabývat místní historií. Dnes pro návštěvníky organizuje prohlídky po významných památkách a centrech dění. „Na živobytí si tím vydělám,“ konstatuje.
Potom, co v lednu ztratilo možnost zdarma čerpat ruský zemní plyn, se ale Podněstří ocitlo v krizi. Postrádá palivo své ekonomiky a za letošek výdaje státu takřka dvakrát předčí příjmy, popisuje německá agentura Intellinews specializující se na ekonomiku rozvojových oblastí.
Zatímco mnozí místní bydlí v panelových domech s oprýskanou omítkou, pod okny jim projíždějí řidiči s naleštěnými moderními auty. Přes relativně nízké ceny benzínu se tu kupodivu velmi často vyskytují tesly a lze potkat i cybertruck.
Značné rozdíly v bohatství jsou patrné a památky „komunistického“ Sovětského svazu nebo Lenina v kontrastu působí ironicky. Místní hospodářství je do velké míry „černou skřínkou“ a nad vodou se drží i díky sponzorským darům Ruska, zmiňuje IntelliNews.
Jahn život v Podněstří nezatracuje a vyzdvihuje i jeho kladné stránky. „V ulicích je mimořádný pořádek. Každý den v pět hodin ráno ulice uklízí čety metařů. Zároveň panuje bezpečno, člověk se na rozdíl od většiny měst v Evropě nikdy nebojí v noci,“ říká.
Za hlavní problém považuje perspektivu pro budoucí generace. „Moje dvě starší děti už odjely studovat do západní Evropy,“ dodává s tím, že chybí dostatek pracovních příležitostí.
Emigrace je spojená i s vysokými náklady, namítá usměvavá servírka Irina z města Dnětrovsk v jižním cípu samozvané republiky. „Ale jsem tu spokojená. Dá se to, pokud vám nevadí tradiční život,“ přemítá. S cizími turisty se tu podle svých slov setkává stále častěji, ačkoli oproti Tiraspolu se nachází na periferii jejich obvyklé trasy.
Letní čas někteří tráví o kousek dál na pískové pláži u přehrady. Na jejím druhém břehu se v šedi line horizont Ukrajiny. Z pevniny vystupují křivolaká mola, na kterých stojí kuriózně sestavené železné domky. „Letní chatky,“ vysvětluje jejich účel postarší žena prodávající nafukovací hračky.
Líbil se mi pořádek, říká Američan
Na celé tři týdny do Podněstří zavítal čtyřiadvacetiletý Drake Foster, který se teď už chystá letět zpět domů do americké Kalifornie. Na střeše zchátralého hotelu National v centru hlavního města Moldavska Kišiněva si zapaluje cigaretu a vzpomíná na zážitky z cesty.
„V opuštěné škole jsem tam našel pohozenou sovětskou učebnici ruštiny. Je přesně na mé úrovni, takže ideální,“ listuje prokřehlými stránkami. Svůj pobyt využil i k poznávání historie a kultury. Až se zlepší mezinárodní vztahy, chce jet do Ruska pracovat jako učitel angličtiny.
„Po Tiraspolu se mi bude stýskat. Po lidech, po alkoholu, po zvláštní atmosféře... Strávil jsem tam hezké chvíle,“ zamýšlí se.
„Kromě rodiny a přátel mi z Ameriky nic nechybělo. Rozhodně ne ,zombíci’ na fentanylu. Mnozí lidé v Podněstří mají hluboko do kapsy, ale převažuje smysl pro tradice a udržování pořádku,“ oceňuje stejně jako Jahn.
Zapaluje si další cigaretu a po rezavém žebříku slézá dolů ze střechy budovy, která měla podle původních plánů z dob Sovětského svazu sloužit jako dominanta města.
Kišiněv vyhlíží volby
Dnes je ale spíše symbolem jeho útrap, potažmo útrap celé země. Stavba několikrát změnila majitele, načež se ocitla v limbu. Nelze ji legálně zbourat, ale vlastníci zároveň nehodlají investovat do její rekonstrukce, popisují The New York Times.
Jen kousek od hotelu přespává skupina žen a dětí pod přístřeškem u podchodu vozovky. Zatímco některé kišiněvské ulice jsou plné moderních domů a podniků, jinde chodníky okupují prodejci levného oblečení nebo žebráci.
Moldavsko i se svým odštěpeným východním cípem tvoří jeden z nejchudších regionů Evropy. „Zatímco Kišiněv dlouhodobě tratí na tom, že ztratil své bývalé ,průmyslové srdce’ v Podněstří, samozvaná republika ho kvůli mezinárodní izolaci a sankcím nemůže dobře využít,“ popisují ve společném článku geografové Andrei Crivenco a Sabine von Lowis.
Ulice Moldavska mezitím zdobí plakáty politiků kandidujících v zářijových parlamentních volbách. V těch se rozhodne, jestli si země udrží prozápadní směřování, nebo naopak posílí vztahy s Moskvou.
Při druhém scénáři by se země mohla zároveň opět sblížit s Podněstřím. Druhá největší partaj a stále silnější vyzyvatel současně vládnoucí „proevropské“ strany má ve svém znaku koneckonců rudou hvězdu i symboly srpu a kladiva.
Tak či tak, pozitivní zprávou může být pro region rozvoj turismu. Loni Moldavsko podle národního statistického úřadu přivítalo téměř 70 tisíc zahraničních návštěvníků.
Ačkoli na světové poměry nic mimořádného, je to několikrát více, než v „předcovidovém“ roce 2019 (tehdy to bylo méně než 20 tisíc). Kromě proslulých moldavských vinných sklepů je lákadlem právě i podněsterský „skanzen Sovětského svazu“.