Podněstří bude naše, plánuje Moldavsko. Separatisty má vyhnat mezinárodní mise

Moldavsko má plán, jak znovu získat kontrolu nad autonomním regionem Podněstří. Ten už dekády ovládají proruští separatisté a ani Moskva jej nehodlá pustit ze své sféry vlivu. Kišiněv se chce proto mimo jiné opřít o pomoc ze světa a zavést dočasnou mezinárodní správu území. Moldavská vláda vizi představila v polovině března v Bruselu. Vstup země do EU je totiž hlavním motivem koncepce.
Automobil značky Tesla projíždí před hvězdami připravenými na tradiční vojenský pochod v Tiraspolu. (23. srpna 2025) | foto: Alfred Hostička, iDNES.cz

Místní v Tiraspolu nakupují i na trzích. (23. srpna 2025)
Cestující čekají na autobusovém nádraží v Tiraspolu. (23. srpna 2025)
Automobil Tesla Cybertruck jede po silnici v Podněstří. (21. srpna 2025)
Nejdřív přijde mezinárodní správa a až pomine přechodné období, Kišiněv znovu vezme moc nad Podněstřím do svých rukou. Aby bylo něco takového možné, spojenci v Evropě i Spojených státech musejí zatlačit na Rusko, aby s plánem souhlasilo. Moldavané výslovně uvádějí, že stojí o „neutrální a nestrannou“ správu území a že si uvědomují, že sami ji i vzhledem k odmítavému postoji separatistů nevybudují. Je otázkou, zda i Evropa o toto řešení stojí.

Druhým pilířem plánu je nicméně strategie „cukr a bič“, tedy domácí ekonomický tlak na separatisty. Ten může vypadat třeba tak, že Kišiněv jednostranně zavede nové daně, normy a další opatření. Na názor Tiraspolu se ptát nemusí. Pokud totiž podněsterští podnikatelé chtějí obchodovat se světem, Moldavsku se nevyhnou. Ještě je sice alternativní cesta přes Ukrajinu, ta je však zavřená už od začátku války.

Tiraspol se tak bude muset podřídit, spoléhá Moldavsko. Už v únoru ostatně vláda přišla s návrhem, aby podněsterské firmy platily stejné daně jako ty moldavské. Vedle zákazů a příkazů nicméně přijdou také pobídky, a to třeba ve formě mezinárodní finanční pomoci. I tu ovšem separatisté dostanou pouze výměnou za politické ústupky.

Mezi podmínkami bude „zejména dodržování lidských práv, zajištění svobody projevu a přístupu k informacím, volný pohyb osob a zboží“. A vedle toho třeba i to, aby se předměty v podněsterských školách mohly znovu vyučovat v rumunštině, státním jazyce Moldavska. Pro odtrženou republiku, založenou na odmítání „rumunské hrozby“, je to zásadní požadavek.

Kišiněv pak chystá i jistý druh „diferencovaných“ amnestií pro lidi, kteří pracovali v separatistických strukturách, nebo sociální dávky ve výši, jež byla v regionu obvyklá před rozdělením země. Chce si tak získat obyvatele podněsterského skanzenu.

Podněstří se od Moldavska odtrhlo po rozpadu Sovětského svazu na počátku devadesátých let a předložená vize je prvním komplexním plánem od roku 2003. Sami Moldavané přitom otázku odtrženého regionu příliš řešit nechtějí, uvádí portál Ukrajinska pravda s tím, že lidé mají palčivější problémy. „Říkají si, nějak přežíváme, zbraně mlčí – tak ať to tak zůstane,“ shrnuje průzkumy veřejného mínění.

Moldavští obyvatelé se neshodnou ani na tom, jak by případný návrat regionu pod křídla Kišiněvu měl vypadat, jaký by se tam zavedl politický systém či jak nákladné by byly všechny změny nutné pro obnovení územní celistvosti. Odborníci navíc upozorňují, že by to byl extrémně náročný proces. Politici tak o tématu v minulosti raději mlčeli, nedávali ho do svých volebních programů a voličům to nevadilo.

Důvodem, proč teď vláda s tímto plánem přišla, tak jsou údajně žádosti zvenčí. Obyvatelé postsovětské republiky se před dvěma lety vyslovili, že chtějí vstoupit do Evropské unie, loni v září pak vyhrála parlamentní volby proevropská Strana akce a solidarita (PAS). Od nové vlády Brusel následně chtěl slyšet, co hodlá dělat s Podněstřím. Moldavsko chce mít přístupové rozhovory s EU nejpozději v roce 2028 ukončené, připomněl v únoru portál BNE.

Názory na další postup se přitom různí, píše Ukrajinska pravda. Někteří míní, že Moldavsko nemůže být v EU, dokud situaci nevyřeší. Jiní jsou ovšem toho názoru, že se veřejným spojením vstupu do Unie a podněsterské otázky pouze dává trumf do rukou ruského diktátora Vladimira Putina. A podle některých je zase levnější sjednotit území teď, než po vstupu do EU.

Moldavská vláda trvá na tom, že se vstupem do Unie nechce čekat až na chvíli, kdy se jí podaří Podněstří znovu získat. Navrhuje tak, že se ve smlouvách s Bruselem bude výslovně uvádět, že tam bude celý proces „na určitou dobu“ pozastaven. To má mimo jiné některým členským státům naznačit, že ani Kišiněv nechce opakovat chybu, kterou Evropa učinila s Kyprem. Doufala totiž, že jeho vstup do EU povede i k tomu, že se řecká a neuznaná turecká část ostrova po více než padesáti letech sjednotí. To se však nestalo.

O čem se koncepce naopak nezmiňuje, je volební právo pro „nové“ občany, podotýkají ukrajinští novináři s tím, že zhruba 300 tisíc obyvatel Podněstří by mohlo velmi výrazně proměnit situaci na politické scéně. „Reintegrace znamená začlenění území, které je pod kontrolou oligarchického režimu a jehož obyvatelé jsou už desítky let vyloučeni z demokratického života, do právního rámce demokratického, byť zatím křehkého státu,“ uvádí jen tvůrci dokumentu.

Plán nicméně ještě není oficiální, neprošel parlamentem a zřejmě se bude dál upravovat. Moldavané také připouštějí, že netuší, jak vyřešit ten největší problém – přítomnost ruských sil v Podněstří. Unijním partnerům upřímně přiznávají, že se separatisté nikam nechystají a navíc mají v zádech Kreml. Zdůrazňují však, že opětovné připojení zatoulaného regionu chtějí provést jedině mírovou cestou.

„Rusko o region neztratilo zájem, naopak za současných podmínek se tento zájem zvýšil, i když jsou dostupné zdroje omezenější,“ konstatuje vláda s tím, že i v tomto případě bude potřeba pomoc ze světa. Případná mezinárodní správa bude mít sice za úkol „dohlížet na proces demilitarizace a demokratizace na tomto území“, ale zatím není jasné, jak by mohla zasadit o odchod ruských vojáků. Dodnes jich je v Podněstří asi 1 500. Moskva je označuje za mírové jednotky.

