Druhý Camp David? Ze svého golfového klubu chce Trump prezidentskou rezidenci

Klub ve West Palm Beach by mohl mít podobnou funkci jako Camp David, kde prezidenti mohou trávit volný čas a kde se v minulosti konala významná diplomatická jednání.
Trump řekl, že nápad na přeměnu golfového klubu na oficiální prezidentskou rezidenci mu vnukly armáda a Tajná služba Spojených států amerických (USSS), která se stará o bezpečnost prezidenta a dalších vysokých činitelů.
|
„Asi by to nedali někomu, jako jsem já.“ Trump letos v zisk Nobelovy ceny nevěří
„Nebylo by to pro mě, ale pro všechny budoucí prezidenty,“ uvedl Trump, podle kterého má areál řadu bezpečnostních výhod. Zmínil například, že v okolí nejsou žádné vysoké budovy. V roce 2024 si Trumpova ochranka všimla muže s puškou, který byl pak zadržen a později odsouzen k doživotí za pokus o atentát na Trumpa. Trumpovi se tehdy nic vážného nestalo.
Není jasné, zda by prezident a jeho rodina chtěli za poskytnutí areálu nějakou finanční odměnu. Trump rád využívá golfová hřiště pro pracovní a diplomatická jednání. Ve svém golfovém areálu ve Skotsku podepsal se šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou v roce 2025 dohodu o vzájemném obchodu a v dalším jeho areálu se má konat v prosinci summit zemí skupiny G20 na Floridě. Stávající oficiální venkovské sídlo prezidentů Camp David si naopak Trump neoblíbil.