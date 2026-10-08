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Druhý Camp David? Ze svého golfového klubu chce Trump prezidentskou rezidenci

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  7:09
Trumpův golfový klub ve West Palm Beach. (2. ledna 2026)

Trumpův golfový klub ve West Palm Beach. (2. ledna 2026) | foto: AP

Americký prezident Donald Trump během předvolebního shromáždění v Pinnacle Bank...
Americký prezident Donald Trump během předvolebního shromáždění v Pinnacle Bank...
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Americké úřady podle prezidenta Donalda Trumpa zvažují, že by se jeho golfový klub na Floridě stal prezidentskou rezidencí. Napsaly to ve středu agentury.

Klub ve West Palm Beach by mohl mít podobnou funkci jako Camp David, kde prezidenti mohou trávit volný čas a kde se v minulosti konala významná diplomatická jednání.

Trump řekl, že nápad na přeměnu golfového klubu na oficiální prezidentskou rezidenci mu vnukly armáda a Tajná služba Spojených států amerických (USSS), která se stará o bezpečnost prezidenta a dalších vysokých činitelů.

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„Nebylo by to pro mě, ale pro všechny budoucí prezidenty,“ uvedl Trump, podle kterého má areál řadu bezpečnostních výhod. Zmínil například, že v okolí nejsou žádné vysoké budovy. V roce 2024 si Trumpova ochranka všimla muže s puškou, který byl pak zadržen a později odsouzen k doživotí za pokus o atentát na Trumpa. Trumpovi se tehdy nic vážného nestalo.

Není jasné, zda by prezident a jeho rodina chtěli za poskytnutí areálu nějakou finanční odměnu. Trump rád využívá golfová hřiště pro pracovní a diplomatická jednání. Ve svém golfovém areálu ve Skotsku podepsal se šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou v roce 2025 dohodu o vzájemném obchodu a v dalším jeho areálu se má konat v prosinci summit zemí skupiny G20 na Floridě. Stávající oficiální venkovské sídlo prezidentů Camp David si naopak Trump neoblíbil.

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