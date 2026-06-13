Podle Trumpa byl při americkém útoku zabit šéf venezuelského gangu

U federálního soudu v New Yorku byl obviněn z vydírání, spiknutí a dalších zločinů, včetně podpory teroristů, píše agentura AP.
Spojené státy označily Tren de Aragua za teroristickou organizaci. Americké ministerstvo zahraničí vypsalo odměnu až pět milionů dolarů (přes 104 milionů korun) za informace vedoucí k dopadení Guerrera Florese.
„Teroristé z Tren de Aragua již nemají bezpečné útočiště ve Venezuele ani nikde jinde a pod mým vedením tyto brutální vrahy a drogové barony kdykoli a kdekoli najdeme a pošleme je do hlubin pekla, kam patří,“ napsal Trump.
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Jsem nejoblíbenější politik ve Venezuele, řekl Trump. Věří, že by tam vyhrál volby
Trump a jeho vláda opakovaně obviňují gang Trena de Aragua z toho, že je příčinou násilí a obchodu s drogami, které sužují některá americká města.
Prezident měsíce opakoval tvrzení – které bylo v rozporu s odtajněným hodnocením amerických tajných služeb – že Tren de Aragua operoval pod kontrolou venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Toho USA v lednu z Venezuely unesly, aby se zodpovídal z obvinění o údajné drogové trestné činnosti.
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29. ledna 2026