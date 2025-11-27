Podezřelým ze střelby na gardisty u Bílého domu je Afghánec, řekl Trump

  6:46
Zadrženým podezřelým ze středeční střelby na dva příslušníky americké Národní gardy je Afghánec, který v zemi žije čtyři roky. Oznámil to prezident Donald Trump a potvrdil tak informace médií. Po jeho výzvě k prověření všech afghánských uprchlíků zastavila imigrační služba vyřizování jejich žádostí. Úřady případ vyšetřují jako terorismus, motiv zatím neznají.

Útok se stal ve středu okolo 14:15 místního času (20:15 SEČ) u náměstí Farragut Square, nedaleko Bílého domu. Podezřelý vyšel zpoza rohu a oba gardisty „přepadl ze zálohy“, řekl na tiskové konferenci zástupce šéfa metropolitní policie Jeff Carroll. Po přestřelce se dalším jednotkám gardy podařilo střelce zneškodnit, dodal. Policie následně místo činu uzavřela, stejně jako Bílý dům.

O tom, že oba vojáci ze Západní Virginie zemřeli, na sociální síti X nejprve informoval guvernér tohoto státu Patrick Morrisey. Později ale sdělil, že údaje, které přicházely o jejich stavu, se lišily. Šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel nakonec uvedl, že gardisté jsou v kritickém stavu.

Úřady motiv útoku neznají, střelec podle nich ale zřejmě jednal sám. Ačkoli jeho totožnost nebyla zveřejněna, americké zpravodajské společnosti NBC News a CBS News původně uvedly, že jde o Afghánce. To potvrdila i AP s tím, že jde o 29letého muže žijícího ve státě Washington, který do země přišel v září 2021 díky programu Trumpova předchůdce v úřadu Joea Bidena. Jeho vláda nechala do USA evakuovat a přesídlit desítky tisíc Afghánců poté, co se v srpnu 2021 z této země stáhli američtí vojáci.

Bidenův program do Spojených států podle AP přivedl přibližně 76 000 lidí, z nichž mnozí pracovali po boku amerických vojáků a diplomatů jako tlumočníci a překladatelé. Od té doby čelí intenzivnímu zkoumání ze strany Trumpa a jeho spojenců.

„Tento ohavný útok byl činem zla, činem nenávisti a činem teroru. Nyní musíme znovu prověřit každého cizince, který za Bidena přišel z Afghánistánu do naší země,“ řekl podle Reuters Trump. „Pokud nedokážou milovat naši zemi, nechceme je (tady),“ dodal podle AP.

Americká imigrační služba USCIS nedlouho poté podle Reuters oznámila, že na dobu neurčitou zastavuje vyřizování všech imigračních záležitostí týkajících se afghánských státních příslušníků. „Ochrana a bezpečnost naší vlasti a amerického lidu zůstává naším jediným cílem a posláním,“ dodala.

Trump urážel demokraty a pak omilostnil dva krocany. Jeden však záhadně zmizel

Úředník ministerstva spravedlnosti podle Reuters řekl, že střelba se vyšetřuje jako teroristický čin. NBC News také uvedl, že úřady považují útok za potenciální terorismus, přičemž se odvolává na zdroje z řad orgánů činných v trestním řízení.

Trump, který je v současnosti na Floridě, pachatele označil za zvíře, které je také těžce zraněné a které za čin zaplatí velmi vysokou cenu.

Na 2188 členů Národní gardy hlídkují ve Washingtonu poté, co Trump v srpnu vydal příkaz, kterým převzal kontrolu nad místní policií a vyslal gardy z osmi států do Washingtonu. Prezident chce v reakci na střelbu do americké metropole vyslat dalších 500 vojáků, uvedl ve středu ministr obrany Pete Hegseth.

Federální agenti hlídkují v centru Chicaga. (28. září 2025)
Příslušníci americké Národní gardy ve Washingtonu před Kapitolem. (26. listopadu 2025)
Příslušníci americké Národní gardy ve Washingtonu před Kapitolem. (26. listopadu 2025)
Federální agenti hlídkují v centru Chicaga. (28. září 2025)
