„Byl jsem to já, je mi to líto.“ Podezřelý z vraždy Kirka se údajně přiznal ve zprávě

Muž podezřelý z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka se k činu zřejmě přiznal na komunikační platformě Discord, sdělil mluvčí platformy. Jedenatřicetiletý kontroverzní konzervativní aktivista a spojenec amerického prezidenta Donalda Trumpa Kirk byl zastřelen minulou středu jedinou ranou do krku při debatě v areálu Utah Valley University (UVA).
Tyler Robinson, podezřelý z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka

Podezřelý z vraždy Charlieho Kirka
Američané truchlí po zavražděným Charliem Kirkovi, který byl smrtelně postřelen...
Američané truchlí po zavražděným Charliem Kirkovi, který byl smrtelně postřelen...
Američané truchlí po zavražděným Charliem Kirkovi, který byl smrtelně postřelen...
Dvaadvacetiletý Tyler Robinson podle mluvčího napsal svým přátelům na chatu v Discordu několik hodin před svým zatčením. „Včera jsem to na UVA byl já. Je mi to celé líto,“ uvedl uživatel účtu, který zřejmě patří Robinsonovi, sdělil mluvčí platformy Discord a zdroj z bezpečnostních složek.

Podle zdrojů CBS si Robinson o střelbě psal s asi 20 svými přáteli ve skupinovém chatu. Mluvčí Discordu uvedl, že podle vnitřního šetření společnosti podezřelý na Discordu nepropagoval násilí ani útok neplánoval.

Za slova o Kirkovi v USA vyhazují z práce, držitele víz vyhošťují ze země

Podle zpráv ve skupině se Robinson zřejmě plánoval přihlásit na policii. „Za chvíli se vydám prostřednictvím známého šerifa, díky za hezké chvíle a zábavu, byli jste skvělí, děkuji vám za všechno,“ uvedl.

Guvernér Utahu Spencer Cox uvedl, že Robinson byl zatčen poté, co se k vraždě Kirka přiznal svému otci, který ho přesvědčil, aby se vydal úřadům. S úřady podle guvernéra podezřelý nyní nespolupracuje, ale jeho spolubydlící ano.

Robinson je ve vazbě a v úterý bude předveden před soud, kde bude obviněn. Podezřelý je v tuto chvíli z vraždy, nezákonného užití střelné zbraně a maření spravedlnosti, za což mu hrozí trest smrti.

