Kdo zabil Roxanne? Vraždu z roku 1982 pomohl policii vyřešit podcast

Autor:
  14:56
Policie v americkém státu Louisiana uvedla, že podcast jí pomohl vyřešit desítky let starou vraždu šestnáctileté dívky. Čtyři podezřelí nyní čelí obviněním ze znásilnění a vraždy. Roxanne Sharpová byla zavražděna v roce 1982 v lesích u farnosti St. Tammany. Vyšetřování přešlapovalo na místě kvůli nedostatku důkazů a svědků.

Roxanne Sharpová v Covingtonu v Louisianě v roce 1980. | foto: UncreditedČTK

Vyšetřovatelé se obrátili na místní mediální společnost, která souhlasila s produkcí podcastu nazvaného „Kdo zabil Roxanne Sharpovou?“.

Během vysílání šesti dílů ožil zájem veřejnosti a mluvčí louisianské policie Marc Gremillion připsal podcastu zásluhy, že získal klíčové tipy od veřejnosti a přiměl nové svědky, aby se obrátili na vyšetřovatele.

„Podcast pomohl našim vyšetřovatelům dát dohromady informace, kde se Roxanne nacházela ve dnech před smrtí. Byla to velká pomoc při šíření povědomí o případu mezi veřejnost a při následném kontaktování svědků,“ řekl Gremillion agentuře AP.

Tak moc toužil po své žákyni. Z vraždy ho po čtyřiceti letech usvědčil podcast

Policie v posledních dnech obvinila čtyři muže ze znásilnění s přitěžujícími okolnostmi a vraždy druhého stupně: Perryho Waynea Taylora, Darrella Deana Spella, Carlose Coopera a Billyho Williamse mladšího. Prvním třem jmenovaným je 64 let, Williams má 62 roků.

Cooper a Taylor již byli ve vězení kvůli jinému případu. Williams a Spell byli zatčeni začátkem tohoto týdne. Sharpová byla známou všech čtyř zatčených podezřelých.

„Vážíme si tvrdé práce odvedené v případu Roxanne Sharpové,“ uvedla neteř oběti Michele Lappinová v prohlášení vydaném jménem rodiny. „Doufáme, že přijde spravedlnost, zhojení ran a uzavření případu,“ dodala.

Syn Billyho Williamse uvedl, že jeho otec je nevinný. „Myslí si, že ho obviňují z něčeho, co neudělal. Říká, že by v životě nikomu neublížil,“ prohlásil. Příbuzní dalších obviněných nereagovali na žádosti o vyjádření.

Podcast otevřel diskuzi napříč generacemi

„Když jsme s podcastem začínali, mysleli jsme si, že to nikoho nebude zajímat, ale rychle jsme museli změnit názor. Hodně lidí se ozvalo a říkalo, že Roxanne znali, pamatují si ji a že se s ní kamarádili,“ řekl Charles Dowdy, viceprezident společnosti Northshore Media, která podcast produkovala.

Policie si svého času už myslela, že případ je vyřešen. Stalo se tak poté, co se k vraždě Sharpové přihlásil sériový vrah Henry Lucas. Ten byl ale proslulý falešnými doznáními. I v tomto případě své tvrzení nakonec odvolal a další důkazy vyloučily, že by měl s vraždou něco společného.

Devětatřicetiletý Justin Joiner z farnosti St. Tammany, která se nachází asi 50 kilometů severně od New Orleans uvedl, že jeho otec, policista z Covingtonu, byl jedním z prvních, kteří dorazili na místo zločinu a že jej po zbytek života trápilo, že se případ nepodařilo rozlousknout. Až do své smrti v loňském roce si schovával kufřík plný poznámek k případu.

„Viselo to nad komunitou jako velký černý mrak. Nikdo o tom nechtěl mluvit. Mluvilo se o tom doma, ne na veřejnosti,“ řekl a dodal, že podcast otevřel diskusi o případu napříč generacemi a v celé komunitě.

„Nevyřešené případy se samy od sebe nevyřeší. Vyřeší se jen díky tomu, že se každý rok objevují lidé, kteří se odmítají vzdát. Díky tomu se Roxanne a její rodina konečně dočkaly spravedlnosti, na kterou tak dlouho čekaly,“ usoudil policejní náčelník v Covingtonu Michael Ferrell.

Na jakou válku se chystáme? V Rozstřelu odpovídají Šedivý, Landovský a Bříza

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Zatímco jiní tratí, indická bavlna zažívá boom. Íránskému konfliktu navzdory

Výrobna bavlněné příze Fiotex Cotspin v indickém Rajkotu (14. dubna 2026)

Zatímco řada indických továren doplácí na výpadky v dodávkách a vyšší náklady spojené s konfliktem na Blízkém východě, výrobci bavlněné příze hlásí nečekaný růst. Čínští odběratelé kvůli narušenému...

25. dubna 2026

Kdo zabil Roxanne? Vraždu z roku 1982 pomohl policii vyřešit podcast

Roxanne Sharpová v Covingtonu v Louisianě v roce 1980.

Policie v americkém státu Louisiana uvedla, že podcast jí pomohl vyřešit desítky let starou vraždu šestnáctileté dívky. Čtyři podezřelí nyní čelí obviněním ze znásilnění a vraždy. Roxanne Sharpová...

25. dubna 2026  14:56

Ukrajinské drony poprvé útočily v Jekatěrinburgu, ruské údery zabily sedm lidí

Rusko provedlo rozsáhlý útok drony na ukrajinské Dnipro, vyžádal si 14...

Ukrajinský dron v sobotu zasáhl bytový dům v Jekatěrinburgu. Oběti na životech nejsou hlášeny. Jde o první útok na toto město od začátku války. Rozsáhlé ruské údery v sobotu na Ukrajině zabily sedm...

25. dubna 2026  7:19,  aktualizováno  14:50

OBRAZEM: Plná katedrála, přišel Okamura či Pavel. Jak vypadal arcibiskupský obřad

Při slavnostní liturgii v katedrále sv. Víta na Pražském hradě se v sobotu ujal...

Novým pražským arcibiskupem se oficiálně stal Stanislav Přibyl, který vystřídal Jana Graubnera. Slavnostní mše ve svatovítské katedrále se účastnilo mnoho významných hostů včetně prezidenta Petra...

25. dubna 2026  14:50

Turek se omluvil za výrok o parazitech. Myslel jsem aktivisty, ne úředníky, tvrdí

Vládní zmocněnec Filip Turek přichází na dnešní jednání vlády, kde se rozhoduje...

Poslanec za Motoristy Filip Turek se omluvil za výrok o parazitech. Dle svých slov mluvil o aktivistech, nikoliv úřednících, řekl v pořadu Za pět minut dvanáct na televizi Nova. Podle poslance Lukáše...

25. dubna 2026  12:45,  aktualizováno  14:46

Při vyklízení sklepa našli v Nuslích radioaktivní thorium. Zasahují hasiči

Zásah jednotek IZS u chemikálií v pražských Nuslích. (25. dubna 2026)

Hasiči zasahují u nálezu chemikálií v domě v ulici Nad Studánkou v Praze 4. Mezi nalezenými látkami je mimo jiné arsen, rtuť a radioaktivní thorium. Na místo míří i pyrotechnik, informoval mluvčí...

25. dubna 2026  13:25,  aktualizováno  14:17

Odbory budou chtít snížení věku odchodu do důchodu a zkrácení pracovního týdne

Dvoudenní sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů, 24. dubna 2026,...

Nové vedení Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) bude požadovat, aby se v zákoně opět snížil věk odchodu do důchodu z 67 na 65 let. Zároveň budou chtít zkrátit pracovní týden na 37,5...

25. dubna 2026  14:16

GLOSA: Soubor předvedl, co všechno umí pět dechů. A získal za to Cenu Anděl

Dechový soubor Alinde Quintet získal Cenu Anděl v kategorii Klasika.

Na Cenách Anděl se udílí i cena pro nejlepší nahrávku klasické hudby. Tato kategorie možná není tou nejsledovanější, ale i ona upozorňuje na nevšední projekty a interprety. Letos v ní uspěl s...

25. dubna 2026  14:15

Zahrada Strakovy akademie se opět otevřela veřejnosti, Babiš láká na výstavu

Slavnostní zahájení venkovní výstavy „Cesta republiky“ za účasti premiéra...

Zájemci mohou každou sobotu až do 28. října opět navštívit zahradu Strakovy akademie. Shlédnout v ní mohou i novou stálou venkovní expozici s názvem Cesta republiky, kterou v sobotu zahájil premiér...

25. dubna 2026  14:08

Konec pikniků v moři květů. Instagramový hit, pole narcisů na Jizerce, dostane plot

Premium
Pozemek kolem Hnojového domu, na kterém začínají kvést narcisy, je oplocený....

Když před desítkami let začal jizerskohorský pábitel a „podivín“ Gustav Ginzel vysazovat první narcisy, ještě netušil, jaký fenomén se z nich stane. Každé jaro se do osady Jizerky sjíždějí davy...

25. dubna 2026

Přibyl se ujal funkce arcibiskupa, ve Vítu kázal Pavlovi a dalším o Evropě a mostech

Při slavnostní liturgii v katedrále sv. Víta na Pražském hradě se v sobotu ujal...

Při slavnostní liturgii v katedrále sv. Víta na Pražském hradě se v sobotu ujal své nové role pražského arcibiskupa dosavadní litoměřický biskup Stanislav Přibyl. Při obřadu mu svatovojtěšskou berlu...

25. dubna 2026  9:51,  aktualizováno  13:59

Řidič se na Uherskohradišťsku několikrát přetočil přes střechu. Nehodu nepřežil

Jednotky IZS Zlínského kraje zasahují u dopravní nehody. (24. dubna 2026)

Řidič osobního auta nepřežil v pátek večer havárii u Buchlovic na Uherskohradišťsku. Devětadvacetiletý muž vozidla Volkswagen Sharan jedoucí na Boršice z dosud nezjištěných příčin přejel do...

25. dubna 2026  13:49

