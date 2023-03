KONTEXT: Žádný válečný tribunál nevyléčí ztrátu blízkých, říká vyšetřovatel Dzuro

Je to přes třicet let, co se rozhořela bratrovražedná válka na Balkáně, kde se všechny zúčastněné strany nebály zločinů proti lidskosti pod záminkou ochrany národa. Host podcastu Kontext, vyšetřovatel válečných zločinů Vladimír Dzuro, vypráví o tom, jak se povedlo válečnému tribunálu dopadnout prvního spolupachatele a ukázat, že i dnes nejde vraždit tisíce beztrestně.