Vykořenit Hamás nelze, bude si hlídat velitele, říká ex-velvyslanec Schneider

Poslechněte si celý rozhovor s exvelvyslancem Schneiderem v Kontextu:

„Pásmo Gazy je hustě obydlená oblast, čili jakékoliv operace ve městě je velmi náročná záležitost a také brutální. Je třeba počítat s oběťmi, ale určitě se Izraelcům nebude chtít do jaksi spektakurálních ztrát ani na vlastní straně, ani na straně Palestinců,“ říká Jiří Schneider. Podle něj si jsou vědomi, že by se světové mínění mohlo obrátit proti nim.

„Hamás je připraven, musel být připraven na to, že dojde k obětem. Životy Palestinců jsou mu ukradené a je to určitá kalkulace. Počítá s tím, že bude mít rukojmí a že bude vyjednávat o osvobození vězňů Hamásu, kteří jsou v izraelských věznicích. I když asi netušili, že jich budou mít tolik,“ tuší Schneider. Dle odhadů Hamás drží 100 až 150 izraelských rukojmích.

„Nechat člověka napospas je v Izraeli prostě tabu. Dokonce i těla zabitých, což hluboce souvisí s židovskou tradicí a náboženstvím,“ podotýká.

Izrael povolal do zbraně 300 tisíc záložáků, což je nejvíc v historii země. To podle exvelvyslance proto, že potenciální nebezpečí na ně číhá jak ze stran Západního břehu Jordánu, tak i ze severu, z Libanonu.

„Jestli Hamás jsou teroristické oddíly, tak Hizballáh je teroristická armáda. První liga vybavována nejnovějšími zbraněmi od Íránu. Jde o drony, rakety, elektronické vybavení. Je velmi výrazným soupeřem, kterého Izrael nemůže nebrat vážně. Hizballáh dal najevo, že je potřeba počítat s jeho zapojením. Je to hra nervů. Už uskutečnili několik velmi omezených útoků. Izraelci na ně reagovali a dali najevo, že v případě rozsáhlé operace v Gaze jsou připraveni se vlastně do týlu z druhé strany do konfliktu zapojit,“ říká bývalý diplomat.

„Jsem velmi skeptický vůči ‚vykořenění Hamásu‘. Nepodařilo se to třikrát, nepodaří se to ani teď. Je to vždycky useknutí nějakých chapadel, ty kořeny jsou hluboké. Navíc pokud byli připraveni na oběti, tak samozřejmě byli připraveni také schovat své velitele, po kterých Izrael jde. To bude další cíl. Předpokládám, že ti jsou schováni úplně nejlépe. Za civilisty anebo možná i někde jinde,“ předvídá.

„Krátkodobý cíl je zásadně omezit schopnosti Hamásu opakovat útok. Dlouhodobě snad neztratí izraelská vláda ze zřetele, že v Pásmu Gazy, kde žijí 2 miliony lidí, nemůžou všechny zabít anebo vyhnat. To je nepředstavitelné z mnoha důvodů etických i praktických. Lidé tam budou žít dál s traumatem krvavého konfliktu. V zájmu Izraele je zajistit, aby v Gaze byla nějaká struktura schopná vlády. Izraelci se spoléhali na to, že se Hamás nezřekne svého cíle zničit Izrael, ale bude možné příměří, jakési rovnováhy, odstrašení. To padá a nikdo neví, co by mohlo být tou další strukturou,“ říká Schneider.

