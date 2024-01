Čína zastrašováním Tchajwanců docílí ve volbách pravého opaku, říká sinoložka

Poslechněte si celý rozhovor se sinoložkou Fantovou v Kontextu:

Cchaj Jing-wen se loučí s prezidentským úřadem a podle Simony Fantové budou v květnu dobré ohlasy na jejích osm let ve funkci. „Vedla Tchaj-wan na mezinárodní scéně tím správným směrem a zároveň se vymezovala vůči Číně takovým způsobem, aby to Čínskou lidovou republiku nemohlo příliš rozladit, ale zároveň dostatečně rázně,“ říká a myslí si, že kandidát Demokratické pokrokové strany (DPP) a současný viceprezident William Lai (vlastním jménem Lai Ching-te) a jeho „dvojka“ Siao Mej-čchin budou držet linii. Toto duo vyvolává strach v politbyru čínských komunistů.

Simona Fantová Sinoložka z projektu Sinopsis. Působí také jako soudní tlumočnice a překladatelka čínštiny. Tlumočí a překládá také v komerční sféře. Vystudovala magisterský obor sinologie na FF UK. Učí čínský jazyk na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, občasně publikuje články v médiích jako externí autorka a ve volném čase překládá čínskou beletrii. Pochází z Českých Budějovic.

V úterý pípla všem na ostrově SMS s varováním o vzdušném útoku. Jednalo se o odpal rakety nesoucí malý astronomický satelit Einstein. Přestože úlomky rakety systém zaznamenal jako nálet, nešlo o nic vážného, než další pokus Číny o zastrašení Tchajwanců před sobotní volbou prezidenta a parlamentu. „Dokážu si představit, že je to znervóznilo, ale ve chvíli, kdy nad Tchaj-wanem prolétá rekordní počet čínských letounů, tak Tchajwanci jsou na to zvyklí, nijak to neprožívají a žijí standardní životy,“ vysvětluje sinoložka Fantová.

Nervozita Číňanů patrně pramení z toho, co má potenciální viceprezidentka Siao za sebou. Byla v čele stálého zastoupení Tchaj-wanu ve Washingtonu. Stejně jako většina zemí světě, USA neuznává suverenitu ostrova, de facto nedávná velvyslankyně je podle Fantové „velmi schopná diplomatka, která rozumí nejen tchajwanskému, ale velmi dobře i euroamerickému prostředí. Je napůl Američanka, napůl Tchajwanka, přičemž amerického občanství se vzdala po startu politické kariéry.“ Podílela se třeba na vyjednávání amerických dodávek zbraní na ostrov.

Lai a Siao vedli průzkumy před téměř deseti dny, kdy se na ně uvalilo embargo. A právě zvyšování napětí ze strany Číny může DPP pomoci k třetímu vítěznímu volebnímu vítězství, což narušuje balanc ve střídání DPP a Kuomintangu, kdysi Čankajškovy, ale posledních třicet reformované demokratické strany, která si přeje vřelejší vztahy s Pekingem.

„Existuje nějakých asi 22,5 procenta lidí, kteří by rádi podnikali kroky vedoucí směrem k nezávislosti v nějaké vzdálené budoucnosti, nicméně většina Tchajwanců chce zachování statu quo na neurčito a rozhodnout se později, případně se o tom vůbec nebavit,“ vysvětluje Fantová výhodnost střídání stran, obou pracujících na udržení současného stavu věcí.

Jak komplikovaný vztah Kuomintangu s čínskými komunisty skutečně je? Proč Si Ťin-pching spojuje osud svůj a komunistické strany se získáním kontroly nad Tchaj-wanem? Čím komunisty naštvala dosavadní prezidentka Cchaj? Jak by se Siao a Lai postavili k čínským hrozbám? Jak pravděpodobná je výhra Laie a Siao? Hrozí neakceschopnost Tchaj-wanu při nutnosti koaliční dohody? Poslechněte si podcast Kontext, kde se dozvíte víc!