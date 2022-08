KONTEXT: I odklon letadla Pelosiové může eskalovat v konflikt, říká analytička

Poslechněte si celý rozhovor s analytičkou Karáskovou v Kontextu:

Ivana Karásková Analytička Asociace pro mezinárodní otázky, kde působí od roku 2007. Zaměřuje se na Čínu a Tchaj-wan a jejich vztah ke střední Evropě. Doktorát v mezinárodních vztazích získala na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Její výzkum citovaly zprávy pro Evropský parlament a americký Kongres i studie Reportérů bez hranic. Objevila se na stránkách médií jako The New York Times, Politico, Le Monde či Financial Times.

„Ani jedna ze stran by si v teoretické rovině neměla přát eskalaci. Problém je v načasování,“ vysvětluje analytička Ivana Karásková z Asociace pro mezinárodní otázky. Na americkou stranu se snáší oblak podzimních voleb do Kongresu a Sněmovny reprezentantů a jejich výsledkem voliči naznačí, nakolik jsou spokojeni se stavem politiky stávajícího prezidenta Joea Bidena.

Na prezidenta Si Ťin-Pchinga tlačí podzimní sjezd Komunistické strany Číny, kde si chce nechat potvrdit třetí období v čele Čínské lidové republiky. „Od Mao Ce-tunga se nic podobného nestalo. Konsenzus byl vždy takový, že vůdci jsou u moci deset let, které nyní Si Ťin-pching završuje,“ říká Karásková a dodává, že se navíc Číňané vyrovnávají s covidovou pandemií a přehřátým realitním a bankovním trhem. „Musí ukázat, že se nezalekne.“

Paralely s poslední, třetí krizí v tchajwanské úžině, jsou do očí bijící. Právě před 25 lety navštívil tehdejší předseda Sněmovny reprezentantů Newt Gingrich Tchaj-wan těsně potom, co na sebe Čína s Amerikou chřestily zbraněmi naposledy.

A právě Čínská osvobozenecká armáda cvičí s ostrou municí v blízkosti tchajwanského ostrova i nyní, což dodává celé věci na vyhrocenosti. Karásková zmiňuje zprávu Pentagonu, ve které americká armáda předpokládá, že Čínani budou na invazi na Tchaj-wan z vojenského hlediska připraveni kolem roku 2027. Nyní se však zdá, že se do přímé konfrontace nehrne.

„Navíc díky smlouvám o vzájemné obraně (Ameriky a Tchaj-wanu - pozn. red.) je tu poměrně velká šance toho, že případný konflikt, který začne jako chyba v úsudku či technická závada, by se mohl rozšířit o další státy jako Japonsko či Jižní Koreu,“ upozorňuje Karásková.

Konflikt samotný by byl špatný nejen z politického hlediska, ale samozřejmě i ekonomického. „Je to osmnáctá největší ekonomika světa, což nezní pro nás zas tak důležitě, ale jedná se o zemi, která vytváří 61 procent světové výroby nejmodernějších čipů,“ uvádí Karásková a poukazuje na to, že by konflikt zpřetrhal dodavatelské řetězce ještě zásadněji, než se to povedlo covidu.

„Válka není nutně nevyhnutelná, ale pokud se nic nezmění v chování na obou stranách tchaj-wanské úžiny, prostor pro eskalaci je skutečně veliký,“ uzavírá.

S kým by Čína šla do války proti demokratickému Západu? Potřebuje k tomu vůbec někoho? Jak se na návštěvu Nancy Pelosiové a politiku jedné Číny tváří sami Tchajwanci? Poslechněte si podcast Kontext, kde se dozvíte víc!