KONTEXT: V jednotě je síla, právo veta u obrany musí být, říká europoslankyně

Unie čelí mnoha problémům současně a projev o jejím stavu to svým způsobem reflektoval. Ursula von der Leyenová se dotkla alespoň částečně všech témat, které trápí evropský kontinent a z původně plánované půlhodinové promluvy k Evropanům se rázem stala hodina.

Dita Charanzová (1975) Poslankyně a místopředsedkyně Evropského parlamentu. Kandidovala jako nestraník za hnutí ANO. Osm let působila jako diplomatka, z toho čtyři roky ve Stálém zastoupení při EU. Během českého předsednictví Rady EU v roce 2009 řídila Výbor pro obchodní a rozvojovou politiku.

Podle Charanzové se předsedkyně EK málo vcítila do Evropanů zasažených energetickou krizí. „Čekala jsem, že se víc přiblíží běžným občanům, kteří nevědí, jak zvládnou letošní zimu. Hovoří se o uzavírání továren a přesunu výroby. Myslela jsem, že se víc zaměří na složitou situaci, která je v celé Evropě,“ vysvětluje místopředsedkyně EP.

„Pamatuji si, že na vrcholu migrační krize v roce 2015 se projev ke stavu Unie věnoval z 80 procent migraci a co může s Evropou udělat. Myslím, že se nacházíme v největším zlomu v historii Evropy, a pokud tuhle krizi nezvládneme, podepíše se to na fungování Evropské unie,“ říká Charanzová.

Vidí jasně, jak by se Evropská unie měla změnit. „Když se řekne reforma EU, pro mě to znamená akceschopnou Evropu, která dokáže rychle odpovědět hlavně v krizových situacích a řeší problémy občanů,“ popisuje. Slabá místa ukázala v posledních letech hlavně koronavirová pandemie.

Charanzová by si dokázala představit, podobně jako u obrany, založit evropský zdravotní fond. „Nemá smysl být si navzájem konkurenty. Pokud vidíme, že dva státy investují do stejné věci v oblasti vědy a výzkumu, proč to nedělají společně?“ ptá se.

Krize vždy poháněly reformaci EU, stačí vzpomenout na finanční krizi a schválení Lisabonské smlouvy. „Přechod z jednomyslnosti na hlasování kvalifikované většiny je dlouhodobý trend. Záleží samozřejmě na akceschopnosti, protože aby se všichni shodli, trvá to delší dobu,“ říká.

K reformě Unie ve smyslu změny způsobu hlasování v klíčové agendě, jakou je obrana a zahraniční politika, se ale nepřiklání. „V oblastech daňové politiky nebo právě obrany je třeba jednomyslnost hledat, protože v jednotě je síla,“ vysvětluje.

