KONTEXT: Slovensku hrozí návrat Fica a konec podpory Ukrajiny, říká novinářka

Matovič, ministr financí, byl nepředvídatelný už dříve. „Když i s ostatními svými partnery přišel dřív třeba na tiskovkou konferenci a měl s nimi domluvené, co kdo řekne, tak on si tam něco přidal, něco si vymyslel,“ připomíná jeho historii.

Kvůli tomuto přístupu už dříve přišel o premiérské křeslo. „Tehdy na tiskovce oznamoval demisi ministra zdravotnictví, ale udělal nečekaný krok, kterým padla koaliční domluva a partneři začali požadovat i Matovičův konec. To samé se stalo nyní - nevyzpytatelný krok, nepředvídatelný, na poslední chvíli,“ usazuje reportérka Matovičovu demisi do historického kontextu.

Igor Matovič (1973) Předseda OLaNO, ministr financí ve vládě Eduarda Hegera, který ho vystřídal na postu premiéra. Ve Slovenské národní radě má jeho strana Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (O’LaNO) 53 poslanců ze 150. Poslancem je od roku 2010.

Pokračování nyní přímo záviselo na tom, zda Matovič demisi podá. „Určitě to byl šok. Ještě dříve ten den Matovič demisi nabídl, což mělo vládu zachránit. Ale dal si nesplnitelné podmínky. Požadoval schválení státního rozpočtu v podobě, se kterou ostatní nesouhlasili,“ připomíná poslední hodiny vlády.

Byl tak jediným problémem a důvodem slovenské vládní krize Igor Matovič? „On je tím člověkem, kterého za původce všech problémů označila Svoboda a solidarita, která hlasování vyvolala,“ upozorňuje Janešíková. Svoboda a solidarita byla přitom stranou, která také v kabinetu premiéra Hegera do září zasedala.

Byla to navíc tato strana a její předseda Richard Sulík, kdo Matoviče do nejvyšší slovenské politiky dostali. „Mluví se o desetiletém konfliktu mezi nimi. Už tehdy je ale rozdělil spor. Dokud byli oba v opozici, bojovali bok po boku, ale nikdy to nebylo ideální. Jejich pře vyvrcholily při vstupu do společné vlády, kdy Matovičovi Sulík hned po volbách sliboval ‚věrnost až za hrob‘, což se ukázalo, že fungovat nebude,“ zmínila společnou historii dvou předsedů Janešíková.

