Ukrajinci za týden získali dvakrát víc území než Rusové za rok, říká analytik

„Aby válku vyhráli alespoň v politické a mezinárodní rovině, rozhodli se vykázat aktivitu ve směru, který byl slabě bráněný. Je to logické, rozumné a odpovídá to pravěkým zásadám strategie,“ vysvětluje Lukáš Dyčka, který přednášel na Baltic Defense College v estonském Tartu.

Počet nasazených vojáků v Kurské oblasti čítá podle Dyčky 15 tisíc, což vidí i jako maximum možného využití sil na ruském území.

„Celý výpad na území Ruska byl překvapivý v tom, že ho provedla ukrajinská armáda, a ne kvazi dobrovolnické ruské formace operující z ukrajinského území, a taky v tom, že jde o úder, který cílí na udržení zabraného území. Můžete udeřit i proto, abyste protivníka odněkud odlákali, ale zdá se, že Ukrajinci se zakopávají a chtějí dobyté území bránit.“

Zároveň si Dyčka nemyslí, že by na podobnou akci byli Rusové nepřipravení. „Jde o 1000 kilometrů čtverečních relativně řídce osídleného území a pokud trvá týden ho obsadit, tak to znamená, že nějaká relativně efektivní obrana tam probíhala. Rusové na tom s obranou nejsou tak špatně, jak se to jeví z médií. Nezabránění samotnému průniku na území je už předoperační selhání na ruské straně u vyššího vedení, které se rozhodlo ignorovat informace, které mělo k dispozici,“ udává na pravou míru selhání Rusů v Kurské oblasti.

Ovšem při srovnání územních zisků obou stran konfliktu musí Rusové blednout závistí. „Ruský postup je v zásadě zanedbatelný a to i s vědomím toho, jaké ztráty v bojích armády utrpěly. Získali letos 460 až 480 kilometrů čtverečních území, což je polovina toho, co Ukrajinci obsadili za týden, ale samozřejmě Rusové útočí do velmi dobře připravené obrany,“ připouští Dyčka.

Překvapivý vpád na ruské území by podle Dyčky neměl ohrozit vztahy Ukrajiny a Spojených států. „I když některé politiky ve Washingtonu může rozladit, že jim Ukrajinci neříkají všechno, jejich společným zájmem je porážka Ruska, respektive ubránění se před ním. O vážnou roztržku nepůjde a nemyslím si, že by Američané nevěděli, co chystají, protože informace o stavu frontové linie dostávají Ukrajinci z NATO a USA,“ říká.

Pokud jde o vztahy USA a Ruska, nevidí Lukáš Dyčka prostor pro další zhoršení vztahů mezi zeměmi ani po zabrání ruského území obráncem.

