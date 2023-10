Vše pro frontu. Ruské zbrojovky jedou naplno, ale vysávají zbytek země

Poslechněte si celý rozhovor s rusistou Svobodou v Kontextu:

Z posledních dat je patrné, že ruský vojensko-průmyslový komplex se teprve rozjíždí. Výdaje na obranu na příští roky by se podle dokumentů získaných agenturou Reuters měly vyšplhat na 10,78 bilionu rublů, což představuje bezmála třetinu státního rozpočtu.

Podle jiných odhadů to možná bude až čtyřicet procent a výdaje na obranu oproti letošnímu roku vyskočí o sedmdesát procent. Rusko letos vyrobí asi milion až dva miliony dělostřeleckých granátů, tomu se současná západní produkce nemůže rovnat. Uralvagonzavod rychle navyšuje produkci těžké techniky, takže armáda dostane asi pět set až osm set nových či repasovaných tanků.

„Rusko tím deklaruje, že chce bojovat, Chce bojovat i nadále a bude do toho vkládat stále více finančních prostředků. Říkají nám tím: Nemáme problém s penězi. A to asi pravděpodobně nemají. Jiná věc je ta, že jde o militarizaci ekonomiky. V současné době vyrábí pro potřeby fronty. Jestliže vyrábíte tanky, nemůžete vyrábět ledničky,“ vysvětluje Karel Svoboda, který působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Jestliže na jaře loňského roku kdekdo předpovídal kolaps ruské ekonomiky, dnes vykazuje mírný růst. Podle odhadů MMF by měla letos vzrůst o 1,5 procenta. Problémem je, že ji táhne jen zbrojní průmysl. Zbrojovky požírají pracovní sílu, které se kvůli mobilizaci, exodu mladých lidí a úbytku migrantů ze středoasijských republik v jiných sektorech zoufale nedostává.

„Od května sledujeme stagnaci ruské průmyslové výroby, a to i přesto, že vojensko-průmyslový komplex najel naplno. Jede se třísměnný provoz, navyšují se platy a přesto průmyslová výroba stagnuje. Ekonomika nemá kde brát. Proběhla jednání se Severní Koreou, na Kubě najímají nejenom vojáky, ale také pracovníky. Ale bude to velký problém, protože vojensko-průmyslový komplex zemi vysává,“ míní Svoboda.

Dobře to je podle něj vidět v automobilovém průmyslu. „Rozmrazují výrobu Lady Granta, což jsou primitivní auta, která by už před deseti lety na evropském trhu neobstála. Pokud mají něco moderního, tak to jsou automobily montované z čínských výrobků. Číňané nemají zájem jim dodávat technologie, čili jim celý automobil dodají v krabici. Rusové si ho jen složí a nalepí na něj cedulku Moskvič 6,“ připomíná Svoboda licenční kopii liftbacku JAC Sehol A5.

Skutečné problémy s rostoucí poptávkou a nedostatečnou nabídkou však mohou nastat u trhu s nemovitostmi. Státní politika zvýhodněných hypoték vedla k boomu ve stavebnictví, nové domy však nemá kdo stavět. „Vytváří to obrovský tlak na růst cen nemovitostí. Může to vést až k tomu, že to v jednu chvíli praskne. Lidé nebudou mít na hypotéky, ceny bytů a domů se totálně urvou a celý systém zkolabuje,“ varuje Svoboda a připomíná, že právě proto ruská centrální banka v polovině září zvýšila úrokové sazby na třináct procent.

