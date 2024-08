Mpox má malou šanci mutovat. Nerušte cesty do Afriky, říká epidemioložka

Pusťte si celý rozhovor s epidemioložkou Lékařů bez hranic také v audiu:

„Pracovala jsem na mpoxu už léta předtím a vždycky to byla nemoc, která nikoho moc nezajímala, protože neměla pandemický potenciál. Proto propuknutí mpoxu před dvěma lety bylo takové překvapení,“ říká k nemoci mpox Sklenovská. Tyto neštovice vyděsily propuknutím v posledním roce pandemie Covidu 19.

Oproti mpoxu covid daleko lépe mutuje a respirační onemocnění se rovněž snadněji a rychleji přenáší. I proto se mu do předloňska nedostávalo tolik pozornosti od veřejnosti.

„Co se týče neštovic, my epidemiologové vám řekneme, že nemají potenciál zmutovat do podobně nebezpečných variant jako covid. Přesto je tu jistá šance, že ano, ale je velmi malá. Dáváme mu možnost mutovat častějšími přenosy z člověka na člověka. WHO vyhlásila nejvyšší stupeň varování, abychom si dávali pozor, ne aby šířili strach, že bude nová pandemie,“ říká epidemioložka Sklenovská, která své první nasazení prožila v Brazílii během pandemie, kdy prezident Jair Bolsonaro uvolnil všechna proticovidová opatření.

Podle Sklenovské není nutné rušit cestu do zasažených afrických zemí. Doporučuje selský rozum a přistupovat k mpoxu jako ke každé jiné nemoci. „Dávat si pozor, když jsme v kontaktu s někým viditelně nemocným. Mytí rukou, etiketa při kašlání,“ říká jednoduše Sklenovská, která míří v září do epicentra nákazy v Kongu.

„Situace tam byla, jak já říkám, závažná vždycky. Komunita ochrany veřejného zdraví je podle mě pouze reaktivní, ne proaktivní. Teď se situace zhoršila a případů je mnohem více a i v zemích Afriky, kde se nikdy předtím mpox neobjevil.“ V Africe se nemoc objevila ve 34 zemích, globálně ve 116 krajinách. Na světě je přes 99 tisíc zaznamenaných případů a 208 úmrtí na tuto nemoc a v samotném Kongu 14 tisíc nakažených.

