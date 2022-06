KONTEXT: Dobytí Severodoněcku je strategicky bezvýznamné, míní analytik Visingr

Poslechněte si rozhovor s vojenským analytikem Visingrem v Kontextu:

Analytik Lukáš Visingr nevěstí Rusům nadějné vyhlídky. „Postupují velmi pomalu, ale jistě, zato za cenu obrovských ztrát. Jejich strategií je, že masově a bezohledně využívají dělostřelectvo. Cílový prostor zasypávají střelami dokud se v něm ještě něco hýbe. Poté tam pošlou špatně vycvičenou pěchotu a daří se jim postupovat o jednotky kilometrů,“ vysvětluje taktiku ruské armády.

Lukáš Visingr (1983) Vojenský a bezpečnostní analytik a publicista. Píše mimo jiné pro zpravodajský portál Echo24.cz, armádně-technický magazín ATM a Střeleckou revue. Vystudoval bezpečnostní a strategická studia a politologii na Masarykově univerzitě v Brně.

Přestože Rusové o víkendu dobyli město Severodoněck a chystají se vzít si i další donbaské město Lysyčansk, v širší perspektivě konfliktu na Ukrajině je jejich zisk bezvýznamný. „Je to bezpochyby taktický úspěch, ale když si uvědomíme, že to stálo obrovské ztráty, z operačního hlediska je ta úspěšnost pofidérní a v rámci širší strategie se toho moc nemění,“ vysvětluje.

Ruské ztráty odhaduje Visingr na 20 tisíc mrtvých a 60 až 80 tisíc raněných. Celkově je tedy polovina ruských sil vysazených na začátku invaze neschopná boje. Rusům se údajně podařilo posílit jednotky až o padesát tisíc mužů, jedná se ale o brance s nulovou bojovou zkušeností a jsou po maximálně týdenním výcviku.

Ruské armádě tak hrozí systémový kolaps a nebude schopná provádět rozsáhlejší operace. „Pro Ukrajince by to byla naprosto optimální situace, za které zahájit protiofenzivu. Ruská armády by nedokázala udržet území, které dobyla, a tím spíš, pokud Ukrajina bude dál posilovat v oblasti dělostřelecké výzbroje,“ předpovídá Visingr.

Visegrád 24 @visegrad24 This is the first video of a Ukrainian troops firing their recently arrived HIMARS on Russia.



Russian soldiers stationed 70 km away just got a nasty surprise. https://t.co/ujndBlSxUv oblíbit odpovědět

A právě mobilní raketový systém HIMARS, který se Ukrajincům dostal do rukou minulý týden, má již dnes velký efekt na bojišti. „Znamená to hodně,“ hodnotí Lukáš Visingr. „HIMARS má při správném nasazení obrovský potenciál a faktem je, že za pár dní, co je Ukrajinci používají, vidíme reálné výsledky,“ odkazuje Visingr na bombardování ruského velitelství v Izjumu v noci na pátek a ostřelování ruských muničních skladů z posledních dnů.

Analytik Visingr věří, že pokud vydrží dodávky zbraní při stejné či vyšší intenzitě, vítězství má Ukrajina na dosah. Pokud se Ukrajincům podaří odrazit Rusy a zahájit protiútok, mohli by je vyhnat za hranice do konce léta. Zda se tak stane, je stále ve hvězdách.

Čeká nás další zákopová válka na Donbasu a co by to znamenalo? Je ukrajinská taktika na východní frontě efektivní? Kolik HIMARSů a další těžké techniky by musela Ukrajina mít, aby Rusy zahnala? A kolik jich je schopný dodat Západ? Poslechněte si podcast Kontext, kde se dozvíte víc!