KONTEXT: Alžběta II. byla tmel království. Separatisté mají šanci, míní historik

Poslechněte si celý rozhovor s historikem Valkounem v Kontextu:

„Můžeme říci, že monarchii posunula dopředu, lidově ji ‚nakopla‘. Otevřela svou éru drobnými krůčky modernizace, byť je otázkou, do jaké míry na to vytvářel nátlak její manžel princ Phillip,“ říká historik Jaroslav Valkoun a naráží tím na přání chotě Alžběty, aby její korunovace byla vysílána televizí.

Jaroslav Valkoun (1983) Překladatel a historik. Přednáší světové dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde také vystudoval. Úzce se zaměřuje na dějiny Velké Británie, Britského společenství národů (Commonwealth) a britského kolonialismu v Africe.

Navzdory nízké popularitě tohoto zřízení podle Valkouna hrála monarchie nezastupitelnou úlohu stabilizátora poměrů.

Důkazem modernity je Alžbětin nástup do armádní služby a Valkoun toto považuje i za chytrý politický tah. „Vezměme si, že při oslavách konce války stála následnice trůnu na balkónu Buckinghamského paláce v uniformě. Tu nemůže nosit jen tak někdo,“ zdůrazňuje.

Cítili potřebu přiblížit rod Windsorů poddaným v době, kdy se její široké impérium, nad kterým slunce nezapadalo, začalo drolit. „Vnímala to dost těžce, ale byla to nutnost v kontextu poválečného období, kdy celý svět směřoval k dekolonizaci. Nebylo to jistě hezké, když se váš Commonwealth s vámi nechce kamarádit a obrací se třeba směrem k Moskvě,“ říká Valkoun.

Další z výrazných krizí monarchie se objevila v osmdesátých letech, kdy vyplavaly skandály související s mimomanželským poměrem prince Charlese s jeho nynější ženou Camillou, vévodkyní z Cornwallu. Praní špinavého prádla královské rodiny v médiích zapříčinilo pokles její popularity na historická minima.

Po smrti Lady Diany, tehdy již bývalé členky královské rodiny, která však požívala větší veřejné přízně, než královna sama, se podpora koruny otočila. Tehdy Její Veličenstvo předneslo krátký, ale upřímný projev, kde nemluvila „jen jako královna, ale také jako babička.“

Odešla velká osobnost světové politiky, přestože se do politiky zásadně nevměšovala. Po její smrti její místo zaujímá do čtvrtka princ Charles, dnes král Karel III. „Bude jiný, než co jsme dosud znali. Nahlíží na svět jako poměrně moderní, dynamický člověk třeba ve vztahu k ekologii a životnímu prostředí,“ vyzdvihuje historik Valkoun.

S novým králem přichází nejen čerstvý vítr, ale také nejistota na rozbouřeném moři dneška. Stačí vzpomenout na několik let stará referenda skotských a severoirských nacionalistů o odtržení od Spojeného království. „Myslím, že ty odstředivé tendence budou silnější, ale ne tak absolutní, jak by se mohlo zprvu zdát. Nestane se, že den po pohřbu se deset zemí rozhodne odejít z Commonwealthu,“ uzavírá Valkoun.

Nakolik je seriál Koruna podle historika věrný realitě uvnitř královské rodiny? Proč královna Alžběta II. nazvala rok 1992 jako "annus horribilis“? Kdy navzdory zvyklostem zasáhla do politiky? Jakým králem bude Karel III.? A dokázal napravit svou reputaci? Poslechněte si podcast Kontext, kde se dozvíte víc!