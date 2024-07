Za rok se ve Francii možná sejdeme u dalších voleb, míní politolog Perottini

Pusťte si rozhovor o francouzských volbách také v audiu:

Národní sdružení Marine Le Penové je podle Perottiniho zcela ze hry a musí se najít nějaká dohoda mezi blokem středu vedeným Macronovou stranou Obnova, pravicovými Republikány a vítěznou Novou lidovou frontou, která brala prvenství. „S Novou lidovou frontou určitě ne, leda s jejími částmi,“ říká česko-francouzský politolog Michel Perottini. Jaká je pro Macrona cesta ven?

„Jedná s předsedou Senátu, který je Republikán. Prezident, když nejmenoval vládu, je aktivní a snaží se dát dohromady něco funkčního. Když si spočítáte kolik je macronovců a středových poslanců a přičtete Republikány, tak jich je víc než levice. O to se teď hraje,“ říká Perottini. „Někteří Republikáni už řekli, že pokud to je takhle, tak bychom měli mít premiéra. Jsme nejmenší, ale něco za něco.“

Co slýchá Perottini z Francie, ze které se tento týden vrátil, je, že nikdo nechce ustoupit a kompromis není na stole. „Žádný politik nechce riskovat nové volby, protože nikdy nemáte jistotu, že projdete. Je to drahé, je to náročné, namáhavé. Stát se ale může to, že vládu teď nikdo nedá dohromady s nikým. Situace bude dál nepřehledná, za rok prezident republiky znovu rozpustí Národní shromáždění a to nikdo nechce,“ říká Perottini.

