KONTEXT: Druhý Černobyl v Záporoží nebude. Nejhůř zamoří okolí, říká Drábová

Poslechněte si celý rozhovor s Danou Drábovou v Kontextu:

Dana Drábová (1961) Jaderná inženýrka. Přes dvacet let stojí v čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Studovala Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou na Českém vysokém učení technickém. Od roku 2010 je místostarostkou města Pyšely. V roce 2014 získala medaili Za Zásluhy.

„Do letošního března jsem si nedovedla představit, že ve světě, ve kterém platí mezinárodní dohody a konvence, si udělá Putin terč z jaderné elektrárny,“ kroutí hlavou Dana Drábová.

Ženevské konvence upravují ochranu civilního obyvatelstva a objektů v případě vojenského konfliktu v Protokolu 1 článku 56 "Zákaz útoku na zařízení obsahující nebezpečné síly“.

A s nebezpečnou silou si nyní Putin hraje. V pátek a sobotu ostřelovala ruská armáda objekt elektrárny, přerušila elektrické vedení jednoho z reaktorů, který museli zaměstnanci odstavit, a v místě propukl požár.

Šrapnely dopadly i do blízkosti skladu 174 kontejnerů plných vyhořelého paliva. Podle Drábové to ale není a nebyl důvod k obavám.

„Ty kontejnery jsou velmi masivní betonové nádoby, které se dělostřeleckého granátu nezaleknou. A i kdyby byly hypoteticky poškozeny, únik radioaktivity bude nanejvýš lokální,“ ujišťuje.

„Velmi důkladně se testují na to, aby odolaly požáru, pádům z velké výšky anebo také letícímu předmětu určitých parametrů, kterým může být právě šrapnel,“ vysvětluje předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. K úternímu dopoledni byly všechny měřitelné ukazatele v normě.

„Klobouk dolů před ukrajinskou obsluhou elektrárny, že to zvládají. Musíme si ale poctivě říct, že tam kvůli akcím ruského okupanta ten průšvih visí na vlásku. Nechci nikoho děsit, protože ta elektrárna toho spoustu vydrží, ale ta situace je každopádně naprosto nestandartní, neakceptovatelná a bezvýchodná, protože neexistuje jediný bezpečný způsob, jak odtamtud Rusa dostat, aniž by se sám nestáhl,“ poukazuje na pat Drábová s tím, že Ukrajinci k opětování střelby z logických důvodů nepřikročí.

Záporožské reaktory typu VVER (vodo-vodní energetický reaktor - pozn. red.) jsou ty samé, které bychom našli pracovat v našich elektrárnách Temelín a Dukovany.

„Ochranná obálka reaktoru je konstruována na to, aby vydržela pád stíhačky Suchoj Su-25, a je projektována na náhodný zásah raketou země-země, ale musíme si poctivě říct, že pokud by útočník měl v úmyslu přímo zničit elektrárnu vojenskými prostředky, tak salvě GRADu nebo zásahu raketou Iskander by obálka neodolala,“ upozorňuje.

Dana Drábová #KeepCalmAndSmile @DrabovaDana Záměry Ruska ohledně Záporožské elektrárny zůstávají nejasné. Rusáci využívají dělostřelecké jednotky rozmístěné v areálu a okolí k palbě na ukrajinské pozice na západním břehu Dněpru. Dá se to nazvat jaderným terorismem.

I přesto zůstává radiační situace na Ukrajině normální. https://t.co/STq8HA9GEl oblíbit odpovědět

Podle The Wall Street Journal ruští vojáci v areálu elektrárny rozmístili protipěchotní miny a nachází se zde i těžká vojenská technika. A co kdyby se Putin rozhodl použít Záporožskou jadernou elektrárnu jako svou špinavou bombu?

„Můžeme si tu situaci zhruba přirovnat k následkům havárie v japonské Fukušimě. Nebyl by to druhý Černobyl, jeho následky jsou daleko horší. Dá se vzhledem k robustnosti bloků a různým bariérám předpokládat, že ochranná opatření pro lidi v okolí elektrárny by byla potřeba v radiu sto, sto padesáti kilometrů,“ uzavírá Drábová.

Myslí si Dana Drábová, že posílila okupace Záporožské jaderky důvěru v jadernou energii, nebo naopak? Na co všechno je Putinovi dobrá tato elektrárna? Poslechněte si podcast Kontext, kde se dozvíte víc!