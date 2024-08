Harrisová není socialistka. Standard v Evropě je komunismem v USA, říká amerikanista

Pusťte si celý rozhovor s amerikanistou Kozákem také v audiu:

„Myslím, že kdyby byla Kamala Harrisová Češka, byla by asi v TOP 09,“ ilustruje její ideologické ukotvení vedoucí Katedry severoamerických studií Fakulty sociálních věd UK Kozák. „Vybrala si Tima Walze, protože on doplní a vyváží jejich volební tiket,“ říká Kozák. Walz je středoškolský učitel, trenér fotbalu, hrdý odborář a guvernér státu Kalifornie. Svou stereotypně minnesotskou přívětivostí, ale taky rázností kouče má vyvážit elitářsky působící středovou Harrisovou.

„V Čechách je normální, že spousta lidí má čtyři týdny dovolené. Američani to vnímají jako extrémně levičáckou pozici, která podrývá kapitalismus. Debata tam je trochu posunutá. A také je důležité říct, že Kamala Harrisová není Bernie Sanders. Ten reprezentuje demokratický socialismus v USA a taky kritizuje Bidenovu administrativu za její postoje ohledně Gazy.“

Její centrismus je patrný v otázce migrace, která bude podle Kozáka klíčovou otázkou voleb. „Harrisová chápe, že se situace s migrací nevyřeší sloganem o obří zdi,“ říká o viceprezidentce, která proslula svým výrokem „Nechoďte“ vůči vlnám příchozích z Guatemaly. Harrisová tehdy dostala za úkol přesvědčit státy Střední Ameriky, aby se starali o kontrolu hranic výměnou za investice. Téma migrace může Trumpovi ukrást pod nosem.

„Doufám, že prokáže, že migraci rozumí. Demokraté předložili návrh komplexního zákona, který měl se situací pomoct, ale Trumpovi podporovatelé zákon zablokovali, aby se nedalo říct, že Biden nebo Harrisová mají úspěchy v problému migrace. Ale Donald Trump a JD Vance mají v podstatě jen nenávistná hesla, Harrisová má s problémem reálné zkušenosti,“ říká Kozák.

Zděšení vyvolal Projekt 2025, plán sepsaný konzervativní organizací Heritage Foundation a podpořený stovkou dalších think-tanků. Přestože se od ní Trump distancoval, pod iniciativou jsou podepsáni jeho nejbližší poradci a lidé jeho administrativy. V devítisetstránkovém dokumentu je podle Kozáka spousta věcí, které jsou znepokojivé.

„Je normální, že každé volební období se vymění čtyři až pět tisíc úředníků. Projekt 2025 ale navrhuje, že se jich vymění 50 tisíc a navíc s orwellovským trikem, že si budou moct místo ponechat, pokud podstoupí speciální přísahu loajality vůči prezidentovi. Jde tedy o obrovskou čistku státního aparátu,“ vysvětluje Kozák hlavní důvod, proč být na pozoru.

„Pokud se Donald Trump stane prezidentem, myslím, že se budou autoritářské tendence různými způsoby projevovat, je ale důležité, jak dopadnou volby do Sněmovny i Senátu. Pokud by republikáni ovládli obě komory a Bílý dům, bylo by to opravdu nebezpečné. Byli by schopní prosazovat zákony, které by fundamentálně změnily strukturu státu,“ varuje Kozák před Projektem 2025, který chce zásadní ministerstva přenést pod kontrolu prezidenta.

Co se dozvíte v podcastu Kontext