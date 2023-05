Mírovou cestou ke svržení Lukašenka nedojdeme, míní analytik Poleščuk

Omezení veřejných vystoupení běloruského diktátora rozpoutalo v Evropě spekulace o jeho podlomeném zdraví. Lukašenkova smrt je ale dál, než by si někteří přáli. Pokud by na to podle hosta podcastu Kontext Andreje Poleščuka došlo, objeví se zdánlivý lidový lídr loajální Kremlu. Bělorusové jsou hrdí na svou roli mostu mezi Západem a Východem, ale Rusko je nepustí ze své sféry vlivu.