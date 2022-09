KONTEXT: Královna byla Británií, navázat bude těžké, říká reportér v Londýně

Poslechněte si celý rozhovor s reportérem Hobzou v Kontextu:

Bezpečnostní opatření v Londýně byly skutečně bezprecedentní. „Já v Londýně žil čtyři roky a to, co jsem viděl dneska, tu nikdy nebylo. Přitom jsem zažil návštěvu Donalda Trumpa, sjezd Commonwealthu i londýnskou část svatby Harryho a Meghan,“ vypráví Štěpán Hobza, zpravodaj webu Lidovky.cz, který spolu s kolegy z iDNES.cz vyrazil do Anglie pokrývat událost smutečního procesí.

Proč statisíce lidí cestují tisíce mil, aby vystáli několikakilometrovou frontu na mrtvou panovnici? „Je součást britské národní identity. Vládla skutečně dlouho a zažila i druhou světovou válku v armádním sboru. Zrovna u ní se dá skutečně říct, že ztělesňovala vše, na co jsou Britové hrdí,“ vysvětluje Hobza.

Událost si vyžádala všemožné uzavírky. „Londýňané byli hodně rozladění a turisté obstojně pomatení, protože je to velké město a i tak dost nepřehledné. Najednou zjistíte, že je uzavřena většina ulic a mostů, které vedou tam, kam se potřebuješ dostat,“ popisuje reportér.

Štěpán Hobza (1993) Novinář Lidových novin a portálu Lidovky.cz. Vystudoval italianistiku a historii na Filozofické fakultě UK a historii na King’s College London. Píše i poezii. Jeho sbírka Ferrari v džungli byla v roce 2018 nominována na cenu Magnesia Litera v kategorii Objev roku. Jeho básně vydali literární publikace jako Psí víno, Host, Tvar nebo A2.

Život v Británii a hlavně v Londýně se na jeden den zastavil, což s sebou nese značné náklady. „Odhady existují, mluví se o dvou a půl miliardách liber, ale nepřikládám tomu velkou váhu. Nějaké drobné stojí obřad, pak něco stojí zastavení ekonomiky, ale nemyslím si, že se to Britům nevrátí. Je třeba přičíst obrovský turismus a hlavně měkkou moc monarchie, kterou to posílí,“ myslí si Hobza.

Následovník Karel III. to bude mít velmi složité. Netěší se zdaleka tak velké oblibě, jako jeho zesnulá matka. „Známe to i z českých dějin. Po Karlovi IV. musel přijít ten Václav IV.,“ říká Hobza. „Není tak populární, není ani podobně sympatický a rozhodně nebude tak dlouho vládnout, ale monarchie pod jeho panováním nepadne,“ ujišťuje.

Podle něj bude trochu šedým, nudným panovníkem bez kontroverzí a tak je to i správně. „I královna se snažila být takové. Říct něco a zároveň neříct nic,“ říká s tím, že přesně to se od britského krále očekává a žádá.

Proč je o tolik populárnější princ William, „kluk z plakátu“, než král Karel III.? Jak silná je republikánská část britské společnosti, která by ráda viděla pád monarchie? Proč se obřad odehrál oproti zvyklostem v Londýně a ne ve Windsoru? Poslechněte si podcast Kontext, kde se dozvíte víc!