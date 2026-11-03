Pod základním táborem Everestu se srazily vrtulníky s turisty, dva mrtví

Vrtulníky transportovaly turisty, kteří v oblíbené podzimní sezoně vystoupali k základnímu táboru, a srazily se u vesnice ležící v nadmořské výšce 4200 metrů nad mořem.
Zahynul 47letý turista z Indie, zranění utrpěl také novozélandský pasažér, který musel být transportován k ošetření do Káthmándú. Nepálský pilot byl ošetřen na místě.
Kolik lidí bylo na palubě obou strojů, ale není bezprostředně jasné.
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Ztratil se na Everestu, přežil týden sám. Ze zázračného příběhu se klube průšvih
Na Everestu nejsou silnice a vrtulníky jsou jediným způsob, jak dopravit dolů turisty a průvodce, kteří v zimě a ve vysoké nadmořské výšce onemocní nebo se vyčerpají, podotýká AP.