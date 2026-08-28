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Pocty pro válečného zločince. Mladić bude mít státní pohřeb, oznámilo Srbsko

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  10:22aktualizováno  10:39
Žena truchlí za zesnulého bývalého bosenskosrbského válečného generála Ratka...

Žena truchlí za zesnulého bývalého bosenskosrbského válečného generála Ratka Mladiče před kostelem v Bosně a Hercegovině. (27. srpna 2026) | foto: AP

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Někdejší velitel vojsk bosenských Srbů, generál Ratko Mladić, odsouzený za válečné zločiny, bude pohřben s nejvyššími vojenskými a státními poctami, oznámil srbský ministr spravedlnosti Nenad Vujić. O tom, kde bude pohřben, rozhodnou pozůstalí, řekl ministr srbské rozhlasové stanici K1 s tím, že vláda je v kontaktu s Mladičovou rodinou. Převoz těla závisí na vyřízení byrokratických záležitostí v Haagu, dodal.

Válečného zločince uctili i fanoušci Crvené zvezdy Bělehrad při čtvrtečním zápase s Viktorií Plzeň. „Generále, věčná sláva a díky Vám,“ stálo na transparentu, který se objevil v hostujícím kotli.

Věčná sláva generálovi! Srbové v Plzni připomněli válečného zločince Mladiče

Mladić, přezdívaný „balkánský řezník“ kvůli své roli při masakru ve Srebrenici v roce 1995, zemřel ve čtvrtek ve vězení v Haagu, kde si odpykával trest doživotního vězení za genocidu, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti.

Bělehrad i Mladičova rodina dříve žádaly generálovo propuštění ze zdravotních důvodů, ale žádost byla zamítnuta s odůvodněním, že vězeň má přístup k řádné lékařské péči. Mladičův advokát Dragan Ivetić uvedl, že jeho klient poslední měsíce strávil na nemocničním oddělení věznice, ale příčinu úmrtí neupřesnil. Srbský ministr spravedlnosti Vujić řekl, že jeho resort se postará o převoz Mladičova těla do Srbska.

Mechanismus OSN pro mezinárodní trestní tribunály ve svém prohlášení uvedl, že jeho předsedkyně Graciela Gattiová Santanaová nařídila vyšetřování okolností Mladičova úmrtí a nizozemské úřady zahájily standardní šetření vyžadované zákony země.

Zemřel bosenskosrbský válečný zločinec Mladić. Za genocidu si odpykával doživotí

Mladić je považován za jednoho z hlavních aktérů krvavých etnických čistek provázejících válku v mnohonárodnostní Bosně, která si vyžádala kolem 100 tisíc lidských životů. Zhruba 2,2 milionu lidí bylo vyhnáno z domovů nebo bylo nuceno je opustit. Nicméně mnoho Srbů ho nepřestalo chovat v úctě.

Mladičovu památku uctili Srbové v několika městech a chrámech Republiky srbské, která je součástí Bosny a Hercegoviny. Premiér Savo Minić uvedl, že hovořil s pozůstalými a vyjádřil lítost nad tím, že neuspěly snahy o důstojné ukončení Mladićových posledních dnů. „To vše nás vrátilo do dob, kdy haagský tribunál zatýkal Srby, kdekoli mohl. Pokud vezmeme v úvahu roky, na které byli odsouzeni, a pak se podíváme na příslušníky jiných národů, uvědomíme si, jak jednostranné to bylo a jak velká to byla nespravedlnost,“ řekl Minić.

A modré přilby jen přihlížely... Fotka ze Srebrenice dodnes straší Nizozemsko

Po válce Mladić roky unikal spravedlnosti. Zatčen byl v roce 2011 na severu Srbska a nedlouho poté vydán Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY). Ten ho v roce 2017 odsoudil na doživotí za řadu zločinů, mimo jiné za genocidu v souvislosti s masakrem ve Srebrenici, za terorizování civilistů při obléhání Sarajeva, za zločiny proti lidskosti a za etnické čistky v řadách bosenských Muslimů (dnes Bosňáků) a bosenských Chorvatů během války v Bosně v letech 1992 až 1995. V roce 2021 Mechanismus OSN pro mezinárodní trestní tribunály po Mladičově odvolání trest potvrdil.

Ve Srebrenici v červenci 1995 bosenskosrbští vojáci pod Mladičovým vedením povraždili 8000 Muslimů – tento masakr je označován za nejhorší v Evropě od druhé světové války. Obléhání Sarajeva trvalo 44 měsíců a podle oficiálních bosenských údajů bylo ve městě zabito více než 11 500 lidí, včetně několika stovek dětí.

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