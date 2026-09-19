Putin zápasil s hlasováním na dálku, ukázalo se, že nemá aktivovaná Windows

Na publikovaných záběrech je vidět třiasedmdesátiletý diktátor, jak se soustředěně a s přivřenýma očima sklání k monitoru. Manipulace s počítačovou myší mu zjevně činila potíže, v jednu chvíli se musel naklonit blíže k obrazovce, aby text vůbec přečetl, přičemž druhou ruku držel zatnutou v pěst na stole.
Jakmile se mu hlasování podařilo dokončit, s viditelnou úlevou se pousmál, pokývl hlavou, zavřel složku a spokojeně vstal od stolu.
Největší vlnu reakcí však vyvolal moment, kdy kamera zabrala samotnou obrazovku. Ta měla potvrdit úspěšné odeslání hlasu, diváci si ale okamžitě všimli oznámení v pravém dolním rohu monitoru, které upozorňovalo na neaktivovanou licenci operačního systému Windows.
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„Mohl by prosím někdo tomu dědovi aktivovat Windows? Jaderná velmoc, a ani si nemohou dovolit licenci,“ rýpl si na síti X jeden z komentujících. Další uživatelé se pozastavovali nad starším monitorem značky Dell a Putinův soustředěný výraz přirovnávali k „strýci hrajícímu Solitaire na Windows XP“, někteří pak z neobratného přístupu usoudili, že ruský vůdce sedí za počítačem poprvé v životě.
Ruské úřady mezitím hlásí, že samotná infrastruktura pro elektronické hlasování čelí problémům. Šéfka ruské volební komise Ella Pamfilovová uvedla, že systém online hlasování v Moskvě je od noci pod masivním vnějším útokem, situace je však podle ní pod kontrolou.
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Spolu s volbami však na mezinárodní scéně přetrvávají obavy z možné následné eskalace agrese vůči Ukrajině a hybridních provokací směrem k zemím NATO, před kterými nedávno varovali evropští představitelé v čele s polským premiérem Donaldem Tuskem.