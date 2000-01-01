náhledy
Pochod pro život (March for Life) patří mezi největší opakující se demonstrace za lidská práva na světě. Každý rok se 23. ledna desítky tisíc zastánců života scházejí ve Washingtonu a pochodují směrem na Kapitol. Připomínají si výročí rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 1973 v případu Roe vs Wade, které legalizovalo potraty ve všech 50 státech USA. A požadují, aby potratové pilulky byly staženy z oběhu. Při dnešní akci její účastníci vyzvali prezidenta Donalda Trumpa, aby tak učinil.
Pochod začal kolem poledne místního času u National Mall poblíž Fourth Street. Následoval pochod, který vedl po Constitution Avenue, odbočil doprava na First Street a skončil na schodech Nejvyššího soudu Spojených států, kde se konalo další shromáždění.
Počet účastníků aw odhaduje na 100 tisíc až 200 tisíci. Hlavním tématem jsou obvykle potraty, čím dál častěji se ale jako vedlejší téma objevuje i otázka eutanázie.
Organizátoři akci označují za inspirativní, mírumilovné, živé a radostné shromáždění žen, mužů, mladých lidí a dětí z celé země.
Pochod za život podle nich není jen protestem, ale oslavou každého života od okamžiku početí. „Představujeme si svět, ve kterém je každý život oslavován, ceněn a chráněn.“ píší na svých webových stránkách.
Demonstrace byla letos spojena i s nátlakem na Trumpovu administrativu. Hnutí proti potratům na ni tlačí, aby omezila přístup k potratovým pilulkám, které stojí za zhruba dvěma třetinami všech interrupcí ve Spojených státech.
Účastníci pochodu se zasazovali o zrušení rozsudku Roe v. Wade, k čemuž došlo na konci případu Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization dne 24. června 2022.
Trumpova administrativa čelí termínu, do kterého musí vysvětlit, proč se staví proti žalobě od státu Louisiana, která by znemožnila posílat potratové pilulky poštou.
Prezident Trump ve svém druhém funkčním období sice podmínky pro potraty zkomplikoval, jeho administrativa však pravidla umožňující distribuci pilulek poštou nezrušila.
Tato politika zavedená za prezidenta Joea Bidena umožnila tímto způsobem ukončit těhotenství ženám ve státech, které potraty omezují nebo zakazují.
Úředníci z Trumpovy administrativy sice slíbili, že potratové pilulky prověří, v současnosti se ale v rámci této záležitosti stále vyhýbají jakémukoliv vyjádření.
Akce tohoto typu se vyskytují v mnoha zemích, ty největší se podobně jako ve Spojených státech odehrávají obvykle k nějakému datu.
Konkrétní datum se v každé zemi liší. Obvykle se pochody pro život často vážou k výročí uzákonění propotratových zákonů či podobných událostí.
V mnoha zemích se největší pochody odehrávají kolem 25. března, na který u nás připadá Den nenarozených dětí.
V České republice se hlavní pochod pro život uskutečňuje v Praze již od roku 2001. Pořádá ho Hnutí Pro život ČR.
Od roku 2014 hnutí tvrdí, že pochod má zdůraznit zlepšení pomoci ženám, které nečekaně otěhotněly.
V letech 2017 až 2019 se v České republice konaly také menší regionální pochody v několika krajských městech.
