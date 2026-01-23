|
Potratové pilulky poštou? Zakažte to, volali z Pochodu pro život ve Washingtonu
Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky
Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...
Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi
Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...
Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory
V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...
Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra
Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...
Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let
Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal...
Agenti v Minneapolisu zastřelili muže. Ať dělají svou práci, reaguje na kritiku Trump
Muž postřelený federálními agenty v Minneapolisu při sobotní potyčce zemřel. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti tvrdí, že byl ozbrojený a agent střílel v sebeobraně. Guvernér státu Minnesota Tim Walz...
Ukrajinci děkují Česku za pomoc. Ruské útoky na energetiku nahněvaly i Slovensko
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha poděkoval Česku za praktickou pomoc, která pomáhá zmírnit energetickou krizi způsobenou ruskými útoky. K utrpení ukrajinských civilistů kvůli útokům na...
Ruské drony útočily na Kyjev a Charkov. Přes milion lidí v zemi je bez elektřiny
Ruské drony v sobotu brzy ráno zasáhly několik částí ukrajinské metropole Kyjev, útoky hlásil i Charkov. V pohotovosti byly jednotky protivzdušné obrany. V Kyjevě jeden člověk zahynul, další jsou...
„Nenašli jsme společnou cestu.“ V UDG po dvaceti letech končí polovina kapely
Kapela UDG, kterou proslavily hity jako Hvězdář, Motýl nebo Kurtizána, po více než dvaceti letech vymění část členů. Skupina oznámila, že byť navenek mohla působit stabilně, uvnitř se ukazovalo, že...
ANALÝZA: Proč takový povyk kolem Arktidy? Led mizí, střet velmocí přiostřuje
Pustá ledová oblast se stává klíčovým dějištěm střetu velmocí – USA, Ruska a Číny. Jde o nové cesty, nerosty i strategické úvahy.
Rusko je pro Evropany zvladatelnou hrozbou, jsou mnohem silnější, míní USA
Rusko není v pozici, aby mohlo usilovat o nadvládu v Evropě. Stojí to v nové obranné strategii USA, kterou vydalo americké ministerstvo obrany. Podle něj ochrana před konvenčními útoky Ruska musí...
Šéf ukrajinské diplomacie v polemice přirovnal Orbána k Hitlerově poskoku
Diplomatický spor mezi Kyjevem a Budapeští se vyostřuje. Maďarský premiér Viktor Orbán prohlásil, že ještě sto let nebude v Budapešti parlament, který by odhlasoval vstup Ukrajiny do EU. Ukrajinský...
Margo, bohyně s mobilem. Trumpův svět na sítích utváří nenápadná influencerka
Málo známá asistentka a poradkyně pro komunikaci amerického prezidenta Donalda Trumpa Margo Martinová stojí za všudypřítomností šéfa Bílého domu v online prostoru. Tvoří videa, která dále rozšiřuje...
Nigérie zažívá solární revoluci. Fotovoltaika rychle nahrazuje nečisté zdroje
Jednu z nejméně dostupných a spolehlivých elektrických sítí na světě má Nigérie. Bez přístupu k elektřině tam i v roce 2026 je skoro 90 milionů lidí, což je více než kdekoliv jinde. V blízké...
GLOSA: Šťastný nový rok přejí Vídeňští filharmonikové. I na nosičích
Novoroční koncerty Vídeňských filharmoniků jsou velkou společenskou událostí, která je televizí a rozhlasem přenášena do více než 150 zemí. Ten letošní, který dirigoval poprvé Yannick Nézet-Séguin,...
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...
Čeburaška opět jitří emoce. Ohrožuje základy Ruska, bije ideolog na poplach
Hrdina ze sovětských kreslených pohádek rozpoutal v Moskvě kulturní válku. Filmová série o Čeburaškovi láme v kinech rekordy návštěvnosti, ale zároveň vyvolává hněv ruských nacionalistů. Ti varují...
V Abú Zabí skončilo další jednání o Ukrajině. Pozitivní, hodnotí jej tamní vláda
Druhý den třístranných rozhovorů delegací USA, Ukrajiny a Ruska o ukončení války na Ukrajině podle zdrojů agentur Reuters a AFP skončil. Rozhovory o americkém plánu na zastavení bojů se od pátku...