Potratové pilulky poštou? Zakažte to, volali z Pochodu pro život ve Washingtonu

Autor:
  22:24
Pochod pro život (March for Life) patří mezi největší opakující se demonstrace za lidská práva na světě. Každý rok se 23. ledna desítky tisíc zastánců života scházejí ve Washingtonu a pochodují směrem na Kapitol. Připomínají si výročí rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 1973 v případu Roe vs Wade, které legalizovalo potraty ve všech 50 státech USA. A požadují, aby potratové pilulky byly staženy z oběhu. Při dnešní akci její účastníci vyzvali prezidenta Donalda Trumpa, aby tak učinil.
S premiérem chystáme obrat ve vztazích s Čínou, říká Hynek Kmoníček

