Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na 710, z čehož 149 tvoří úmrtí

Epidemie se soustřeďuje v provincii Ituri na severovýchodě Konga, kde se vyskytuje více než 90 procent případů. Jejich počet je ale pravděpodobně vyšší, protože epidemie byla v polovině května vyhlášena s několikatýdenním zpožděním.
Nemoc se rozšířila do provincií Severní Kivu a Jižní Kivu, které se nacházejí jižně od Ituri, a přes hranice do Ugandy. Ta dosud hlásí 19 potvrzených případů včetně dvou úmrtí.
Nejnovější epidemii eboly, podle WHO čtvrtou největší, způsobila varianta viru Bundibugyo, proti níž zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba, na rozdíl od varianty Zaire, která byla zodpovědná za většinu z posledních 16 epidemií eboly v Kongu.
Demonstrace proti výstavbě karanténního centra
Nemoc se zprostředkovaně dotkla i Keni, kde policie v uplynulých dnech zastřelila tři lidi, kteří se účastnili demonstrací proti výstavbě karanténního centra pro Američany vystavené ebole.
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Ebolu nemá, biobox si užíval, do Konga se vrátí. Americký lékař opustil Bulovku
V Kongu se nakazil americký lékař, který byl 20. května spolu s manželkou a čtyřmi dětmi hospitalizován v berlínské nemocnici Charité. Všichni byli propuštěni 6. června.
Jiného Američana s podezřením na nákazu přijala 21. května pražská Fakultní nemocnice Bulovka a propustila jej 10. června. V Těchoníně byl také do 12. června v izolaci český voják, který se 22. května vrátil z mise v Kongu.
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21. května 2026