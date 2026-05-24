Druhá nejrozlehlejší africká země hlásí také 119 podezřelých úmrtí a deset potvrzených.
Konžské úřady v minulých dnech informovaly o více než 700 případech možné nákazy a přes 170 podezřelých úmrtích. Jak je možné, že počet úmrtí, při nichž by mohla být příčinou ebola, tak výrazně klesl, agentura nevysvětluje.
Světová zdravotnická organizace (WHO) tento týden za nízké označila riziko, že se epidemie eboly z Afriky rozšíří globálně. Vidí ale nebezpečí šíření na regionální a národní úrovni v Kongu a v Ugandě.
Ebola je závažné, často smrtelné virové onemocnění, které způsobuje horečku, bolesti těla, zvracení a průjem. Šíří se přímým kontaktem s tělesnými tekutinami nakažených lidí, s kontaminovanými materiály nebo s lidmi, které na tuto nemoc zemřely. Smrtnost může v neléčených případech dosáhnout až 90 procent, jinak se pohybuje mezi 40 a 70 procenty.