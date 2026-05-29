Za pět let tři miliony lidí. Počet obyvatel Japonska rekordně klesl

Pokles počtu obyvatel o 2,5 procenta připsalo ministerstvo vnitra a komunikací stárnutí a prohlubujícímu se přirozenému úbytku populace, kdy počet úmrtí převyšuje počet novorozenců.
Vzhledem k tomu, že se očekává pokračování tohoto trendu, roste tlak na vládu, aby navrhla politiky na udržení regionálních komunit a ekonomiky. Podle odhadů OSN představovalo Japonsko v loňském roce dvanáctou nejlidnatější zemi světa, jejíž podíl na celkovém počtu obyvatel Země činil 1,5 procenta.
|
Datum „vymření“ Japonska. Profesor stanovil, kdy země bude mít poslední dítě
Mezi dvaceti nejlidnatějšími zeměmi zaznamenaly Japonsko, Čína, Rusko a Thajsko mezi lety 2020 a 2025 pokles populace, přičemž pokles v Japonsku byl nejprudší, uvedla v pátek japonská tisková agentura Kjódó s odvoláním na výsledky nejnovějšího sčítání lidu.
Japonsko sice patří mezi země s nejdelší průměrnou délkou života – ta činí přibližně 85 let – a jeho metropole Tokio je spolu s aglomerací nejlidnatějším městem světa, přesto počet obyvatel Japonska setrvale klesá.
|
Tokio zavede čtyřdenní pracovní týden. Chce dát lidem více času na rodinu
Průzkumy ukazují, že mladí Japonci se stále více zdráhají uzavírat manželství nebo mít děti. Odrazují je mimo jiné i neradostné pracovní vyhlídky či vysoké životní náklady, které rostou rychleji než mzdy.
Vláda v rámci rozpočtu na rok 2024 vyčlenila 5,3 bilionu jenů (více než 800 miliard korun) na financování pobídek pro mladé páry, aby měly více dětí. Jde například o zvýšení dotací na péči o děti a vzdělávání. Podle odborníků jsou však tato opatření určena převážně manželským párům, které plánují mít děti nebo je už mají, a neřeší rostoucí počet mladých lidí, kteří se zdráhají uzavřít manželství.