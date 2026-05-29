Za pět let tři miliony lidí. Počet obyvatel Japonska rekordně klesl

Autor: ,
  13:15
Počet obyvatel Japonska, včetně cizinců usazených v zemi, se od roku 2020 snížil o rekordních 3,1 milionu lidí a v roce 2025 činil 123,049 milionu. Výsledky sčítání lidu poukazují na demografické problémy rychle stárnoucí společnosti. Sčítání, které se koná každých pět let, také ukázalo, že se k loňskému 1. říjnu soustředilo 30,1 procenta populace v metropolitní oblasti Tokia, čímž se poprvé překročila hranice 30 procent.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Pokles počtu obyvatel o 2,5 procenta připsalo ministerstvo vnitra a komunikací stárnutí a prohlubujícímu se přirozenému úbytku populace, kdy počet úmrtí převyšuje počet novorozenců.

Vzhledem k tomu, že se očekává pokračování tohoto trendu, roste tlak na vládu, aby navrhla politiky na udržení regionálních komunit a ekonomiky. Podle odhadů OSN představovalo Japonsko v loňském roce dvanáctou nejlidnatější zemi světa, jejíž podíl na celkovém počtu obyvatel Země činil 1,5 procenta.

Datum „vymření" Japonska. Profesor stanovil, kdy země bude mít poslední dítě

Mezi dvaceti nejlidnatějšími zeměmi zaznamenaly Japonsko, Čína, Rusko a Thajsko mezi lety 2020 a 2025 pokles populace, přičemž pokles v Japonsku byl nejprudší, uvedla v pátek japonská tisková agentura Kjódó s odvoláním na výsledky nejnovějšího sčítání lidu.

Japonsko sice patří mezi země s nejdelší průměrnou délkou života – ta činí přibližně 85 let – a jeho metropole Tokio je spolu s aglomerací nejlidnatějším městem světa, přesto počet obyvatel Japonska setrvale klesá.

Tokio zavede čtyřdenní pracovní týden. Chce dát lidem více času na rodinu

Průzkumy ukazují, že mladí Japonci se stále více zdráhají uzavírat manželství nebo mít děti. Odrazují je mimo jiné i neradostné pracovní vyhlídky či vysoké životní náklady, které rostou rychleji než mzdy.

Vláda v rámci rozpočtu na rok 2024 vyčlenila 5,3 bilionu jenů (více než 800 miliard korun) na financování pobídek pro mladé páry, aby měly více dětí. Jde například o zvýšení dotací na péči o děti a vzdělávání. Podle odborníků jsou však tato opatření určena převážně manželským párům, které plánují mít děti nebo je už mají, a neřeší rostoucí počet mladých lidí, kteří se zdráhají uzavřít manželství.

