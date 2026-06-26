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Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupl na 235 a zřejmě dále poroste

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  6:01
Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení. (24. června 2026)

Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení. (24. června 2026) | foto: ČTK

Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení. Nejhorší následky neslo...
Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení. Nejhorší následky neslo...
Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení. Nejhorší následky neslo...
Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení. (24. června 2026)
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Počet potvrzených obětí dvojice středečních zemětřesení ve Venezuele stoupl zhruba na 235 mrtvých a nejméně 4300 zraněných, oznámil podle tiskových agentur AP a DPA v noci na dnešek SELČ tamní ministr zdravotnictví Carlos Alvarado. Předchozí bilance hovořila o 188 mrtvých, více než 1500 zraněných a stovkách zavalených.

Americká armáda mezitím oznámila, že na podporu záchranných operací nasadí dvě vojenské lodě, letadla a vrtulníky.

„Bohužel jsme dosud přijali přibližně 235 pacientů, kteří nejevili známky života nebo kteří zemřeli během převozu do našich zdravotnických zařízení,“ uvedl Alvarado ve státní televizi. Předpokládá se však, že skutečný počet obětí bude mnohem vyšší. Americká geologická služba (USGS) už ve čtvrtek ráno odhadla, že obětí může být 10 000 až 100 000.

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Řada zemí včetně Česka přislíbila Venezuele pomoc a vyslání týmů pro hledání zavalených. Některé týmy se už vydaly na cestu do latinskoamerické země.

Americká armáda v noci na dnešek SELČ uvedla, že na logistickou podporu pátracím a záchranným operacím poskytne dvě vojenské lodě a také letadla a vrtulníky.

Spojené státy rovněž uvolní humanitární pomoc ve výši 150 milionů dolarů (3,2 miliardy korun), oznámilo ve čtvrtek americké ministerstvo zahraničí. Washington také přistoupil k dočasnému uvolnění sankcí a povolil transakce související s pomocí po zemětřesení, které by byly za normálních okolnostní zakázány.

Provozovatel satelitní sítě Starlink od společnosti SpaceX oznámil, že bude měsíc poskytovat novým i stávajícím zákazníkům v postižených oblastech bezplatné služby a že pracuje na rozmístění terminálů v nejzasaženějších místech ve snaze obnovit komunikační spojení.

Zemětřesení ze středečního večera měla podle seismologických center sílu 7,2 a 7,5 stupně a jejich epicentra se nacházela u města Morón na severozápadě země. Nejpostiženější je pobřežní stát La Guaira, který se rozkládá u hlavního města Caracasu. Prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila stav nouze.

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Zemětřesení patří ve Venezuele k nejsilnějším za více než 100 let. Nejtragičtější zemětřesení v historii amerického kontinentu a jedno z nejhorších neštěstí svého druhu vůbec postihlo v lednu 2010 Haiti. Půlminutové otřesy o síle sedmi stupňů si v nejchudší zemi západní polokoule vyžádaly podle odhadů přes 200.000 obětí.

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