Záchranné práce pokračují, nicméně podle úřadů naděje na záchranu pohřešovaných klesá. Předchozí bilance uváděla 11 obětí a 31 v dole uvázlých horníků.
Počet obětí výbuchu v uhelném dole u Kvéty vzrostl na 32
Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa
Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...
Co je v Itálii levnější než v Česku? Srovnali jsme regály supermarketů
Chystáte se v Itálii nakupovat? Pak se vyplatí vědět, co si tam pořídíte levněji než doma a co je naopak lepší přivézt s sebou. Prošli jsme regály italského supermarketu od brambůrek přes ryby až po...
Při nehodě v Libni zemřel člověk, motorkáři život zachránil policista
Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8....
Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu
Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav...
V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřela vojákyně. Venomy dočasně přestanou létat
V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se ve čtvrtek zřítil armádní vrtulník Venom, na jehož palubě bylo pět vojáků. Jedna příslušnice nehodu nepřežila. Na místo dorazil také ministr obrany Jaromír Zůna....
Rada míru se dohodla na odzbrojení Hamásu, oznámil Trump
Rada míru dosáhla dohody ohledně úplného odzbrojení Hamásu a dalších palestinských skupin v Pásmu Gazy. V noci na pátek to oznámil americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social....
„Dosavadní opatření byla laxní“. Co stojí za vzestupem islamismu v Německu
Nedávný berlínský útok jednadvacetiletého Němce s arabskými kořeny Abdula Ballouta sice šokoval brutalitou, při bližším pohledu moc překvapivý nebyl. Teroristický čin, při kterém zahynula polská...
Dvacet tisíc na dovolenou. EET zruší stropy pro volnočasové benefity
Změna ve zdanění firemních benefitů, která jako součást balíčku nové verze elektronické evidence tržeb míří do Senátu, ruší společný roční limit pro volnočasové benefity a nově zavádí příspěvky na...
Rozšíření EU o Albánii a Černou Horu má potenciál. Lákat může firmy i turisty
Evropská unie se nerozšířila už dlouhých třináct let. Poslední zemí, která do ní vstoupila, bylo v roce 2013 Chorvatsko. To by se ale mohlo brzy změnit. Mezi nejvážnější kandidáty na členství patří...
Vláda větrníkům „přistřihla lopatky“. Pravidla budou přísnější, obce oslavují
Vláda po měsících tvrdých sporů radikálně seškrtala mapu takzvaných akceleračních zón. Ty měly v Česku urychlit výstavbu větrných a solárních elektráren. Pravidla pro jejich stavbu budou mnohem...
Policie pátrá po třináctileté dívce. Po hádce utekla z tábora na Trutnovsku
Z letního tábora na Svaté Kateřině u Chotěvic na Trutnovsku utekla ve čtvrtek večer třináctiletá dívka. Podle policistů není pohřešovaná v dobrém psychickém stavu. Prosí veřejnost o pomoc při pátrání.
„Jako rodič jste selhal.“ Soud v USA poslal do vězení muže, jehož syn zabíjel ve škole
Soud ve Spojených státech ve čtvrtek uložil 15 let vězení otci, jehož syn zastřelil na střední škole v Georgii v září 2024 dva studenty a dva učitele. Už v březnu byl muž shledán vinným z vraždy a ze...
Ruské útoky na Ukrajině zabily devět lidí. Ukrajinci zasáhli další sklad Wildberries
Noční ruské útoky na Ukrajině si podle místních úřadů vyžádaly nejméně devět mrtvých, jsou mezi nimi i děti. Reuters ale bez podrobností píše o nejméně 13 mrtvých. Podle Zelenského Rusko v noci na...
Nejdříve za dva roky. Dodávka vrtulníků Viper a Venom z USA se zpozdí, řekl Zůna
Dodávka osmi darovaných starších vrtulníků z USA se zpozdí. Původně je měly Spojené státy dodat v letech 2027 a 2028, dorazí ale nejdříve až v roce 2028. České televizi to řekl ministr obrany Jaromír...
Polsko zasáhla ruská raketa. Dopadla na východě země, vzlétly stíhačky
Vojenský letoun F-16 byl v noci na čtvrtek vyslán k zásahu proti objektu letícímu na východě Polska. Asi 45 kilometrů jižně od Lublina poté vojáci objevili přibližně deset metrů velký kráter, jednalo...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Maďarsko kvůli suchu odstaví jadernou elektrárnu, lidé mají omezit spotřebu
Maďarsko kvůli nízkému průtoku Dunaje zcela odstaví svou jadernou elektrárnu Paks. Stane se tak ve čtvrtek či v pátek, oznámil premiér Péter Magyar. Od pondělí by tak situace s dodávkami elektřiny...
Rusko při posledním útoku zřejmě použilo střelu z KLDR, uvedl Zelenskyj
Při útoku na ukrajinskou obec Radušne použilo Rusko podle předběžných informací střelu ze Severní Koreje. Bylo by to poprvé za téměř rok, napsala agentura Reuters s odvoláním na své dva zdroje....