Podle agentury AFP se úřady vyhýbají zmínkám o pohřešovaných, OSN nicméně odhaduje, že jejich počet může být až 50 000. Naděje na nalezení dalších přeživších je už podle agentury mizivá a zahraniční záchranné týmy začínají zemi opouštět.
Bez domova je podle Rodrígueze 17 854 lidí. Mnoho lidí stále žije na ulicích a v parcích.
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Venezuela hlásí téměř tři tisíce mrtvých po zemětřesení. Pátrání pokračují
Dvojice zemětřesení zasáhla sever Venezuely ve středu 24. června kolem 18:00 místního času (o půlnoci na čtvrtek SELČ). Otřesy následovaly krátce po sobě a podle seismologických center měly sílu 7,2 a 7,5. Jejich epicentra ležela u města Morón.