Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Počet obětí zemětřesení ve Venezuele opět vzrostl. Překročil tři a půl tisíce

Autor: ,
  22:18
Letecký pohled na zřícené budovy ve městě Catia La Mar ve venezuelském státě La...

Letecký pohled na zřícené budovy ve městě Catia La Mar ve venezuelském státě La Guaira po ničivých zemětřeseních, která zasáhla region. Dvě po sobě jdoucí zemětřesení si ve Venezuele vyžádala již téměř 1 000 mrtvých a více než 50 000 lidí zůstává nezvěstných; v zemi zároveň roste hněv kvůli nedostatku oficiální pomoci při rychlé záchraně přeživších. (27. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Ve Venezuele hledají přeživší i těla obětí po dvou nedávných zemětřeseních...
Ve Venezuele hledají přeživší i těla obětí po dvou nedávných zemětřeseních...
Ve Venezuele hledají přeživší i těla obětí po dvou nedávných zemětřeseních...
Ve Venezuele hledají přeživší i těla obětí po dvou nedávných zemětřeseních...
107 fotografií
Počet obětí dvou zemětřesení, která v červnu zasáhla Venezuelu, vzrostl na nejméně 3535. V pondělí to uvedl předseda parlamentu Jorge Rodríguez. Nedělní bilance uváděla 3342 mrtvých. Počet evidovaných zraněných nicméně zůstává, stejně jako v neděli, 16 740.

Podle agentury AFP se úřady vyhýbají zmínkám o pohřešovaných, OSN nicméně odhaduje, že jejich počet může být až 50 000. Naděje na nalezení dalších přeživších je už podle agentury mizivá a zahraniční záchranné týmy začínají zemi opouštět.

Bez domova je podle Rodrígueze 17 854 lidí. Mnoho lidí stále žije na ulicích a v parcích.

Venezuela hlásí téměř tři tisíce mrtvých po zemětřesení. Pátrání pokračují

Dvojice zemětřesení zasáhla sever Venezuely ve středu 24. června kolem 18:00 místního času (o půlnoci na čtvrtek SELČ). Otřesy následovaly krátce po sobě a podle seismologických center měly sílu 7,2 a 7,5. Jejich epicentra ležela u města Morón.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Festival nejtvrdší muziky otevřely soutěže v bolestivých disciplínách

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší...

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší metalové hudby Obscene Extreme. Součástí prvního dne 27. ročníku je i Freak Festival se soutěžemi v bizarních a často velmi...

V džínách naostro rozdráždila Ameriku. Lolitku z ní udělala vlastní matka

Brooke Shieldsová ve slavné reklamě na džíny Calvin Klein

Desítky let před tím, než část světa pobouřila Sydney Sweeney v reklamě na džíny, vzbudila v upjatém denimu skandál náctiletá Brooke Shieldsová. Za její kariérou, která často hraničila s dětskou...

OBRAZEM: Do Karlových Varů přišla nejen „smetánka“, ale i politici a manažeři

Ministr obrany Jaromír Zůna (nestr. za SPD) prochází červeným kobercem na...

Politici, vlivní manažeři i hvězdy showbyznysu. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech přilákal do lázeňského města desítky prominentních hostů. Podívejte se v...

Meteorologové odvolali výstrahu a vydali jinou. Kde hrozí bouřky a kde tropy?

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Tropické počasí vydrží jen na začátku týdne, od středy se teploty vyšplhají nejvýše k 31 °C. Do Česka dorazí přeháňky a bouřky, které mohou být zejména v západní části území i velmi silné. Hrozí...

OBRAZEM: Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy

Tisíce fanoušků v originálních kostýmech, pulzující industriální kulisy a ta...

Dvanáctý ročník festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích odstartoval ve středu 1. července rekordním počtem návštěvníků. Hlavním tahákem bylo vystoupení Calvina Harrise. Čtyřdenní...

Macron v Damašku podpořil „novou Sýrii“. Chce svobodný a pluralitní stát

Francouzského prezidenta Emmanuela Macrona na mezinárodním letišti v Damašku...

Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí dorazil do Damašku. Jedná se o první návštěvu hlavy západoevropského státu od uchopení moci v zemi novým islamistickým vedením v prosinci 2024. Podle...

6. července 2026  22:28,  aktualizováno  22:52

Počet obětí zemětřesení ve Venezuele opět vzrostl. Překročil tři a půl tisíce

Letecký pohled na zřícené budovy ve městě Catia La Mar ve venezuelském státě La...

Počet obětí dvou zemětřesení, která v červnu zasáhla Venezuelu, vzrostl na nejméně 3535. V pondělí to uvedl předseda parlamentu Jorge Rodríguez. Nedělní bilance uváděla 3342 mrtvých. Počet...

6. července 2026  22:18

Rusko opět intenzivně útočilo na Kyjev: zničené budovy a nejméně 26 mrtvých

Záchranáři vynášejí tělo obyvatele nalezené pod troskami obytného domu po...

Při rozsáhlých ruských útocích na Kyjev a jeho okolí v noci na pondělí přišlo o život nejméně 26 lidí, uvedly ukrajinské úřady. V metropoli zahynulo na šestnáct lidí a dalších 60 utrpělo zranění....

6. července 2026  7:15,  aktualizováno  22:03

Žena v reklamě také vadí. Ultraortodoxní Židé chtějí nastolit v Izraeli svoje pořádky

Premium
Izrael má problém. Ultraortodoxní komunita odmítá vést normální život, což vede...

Od naší spolupracovnice v Izraeli Ultraortodoxní Židé a v tmavých hidžábech zahalené muslimky. Jinak prázdné ulice, které však vypadaly dobře. Radnice si dávala zjevně záležet, aby v pouštním městě byla zeleň. Arad je poslední...

6. července 2026

Do Česka přiletěl první armádní obr z Brazílie. Zvládne hašení a uveze i těžkou techniku

Česko přijalo první ze dvou transportních letounů Embraer C-390. (6. července...

Do Česka v pondělí přiletěl první ze dvou transportních letounů Embraer C-390, které česká armáda pořídila i s vybavením za 11,3 miliardy korun bez DPH. Stroj přistál na pražském Letišti Václava...

6. července 2026  16:46,  aktualizováno  19:54

Řešení války na Ukrajině se blíží. Putin cítí tlak, prohlásil Trump

Americký prezident Donald Trump na konferenci křesťanské organizace Faith &...

Řešení války na Ukrajině se přibližuje víc, než si lidé uvědomují, prohlásil v pondělí americký prezident Donald Trump. Dodal, že o konfliktu bude hovořit na jednáních na summitu Severoatlantické...

6. července 2026  18:47

Přes tisíc zatčených. Výsledky globálního zásahu proti obchodování s lidmi

Operace v Brazílii zaměřená na podezřelá místa v souvislosti se sexuálním...

Při globálním policejním zátahu proti obchodování s lidmi bylo zatčeno přes 1000 osob. Identifikovaných obětí bylo přes 2000 obětí. V pondělí o tom informovala mezinárodní policejní organizace...

6. července 2026  18:20

Neřídila se většinou. Chartistka z Krkonoš se po revoluci postavila za smíření i Romy

Hana Jüptnerová vítá čerstvě zvoleného prezidenta Václava Havla ve Vrchlabí.

Nebála se vzdorovat režimu na malém městě. Nechodila k volbám, podepsala Chartu 77. Odvahu vzepřít se většině projevila i po sametové revoluci. Stala se pěstounkou romských dětí a usilovala o uctění...

6. července 2026  17:41

ROZHOVARY: Nejtěžší úkol pro herečku je být krásná, říká Pavla Tomicová

Pavla Tomicová a Monika Zavřelová ve festivalovém speciálu ROZHOVARY (2026)

Herečka Pavla Tomicová přijela do Karlových Varů s filmem Chica Checa, ve kterém podává jeden ze svých nejlepších hereckých výkonů. Režisér Šimon Holý ji přitom v hlavní roli původně vůbec neviděl. O...

6. července 2026

Zemřel psycholog Petr Šmolka, průkopník manželského poradenství. Bylo mu 80 let

Petr Šmolka

V neděli zemřel známý psycholog, manželský a rodinný poradce Petr Šmolka. Bylo mu 80 let. Petr Šmolka se zasloužil o etablování manželského a rodinného poradenství v Česku tím, že spoluzaložil a...

6. července 2026  16:48

Po požáru domu v Trutnově našli mrtvého, policie vyloučila cizí zavinění

Hasiči zasahující u požáru autoservisu ve Dvoře Králové se museli vyrovnat s...

Po požáru rodinného domu v Trutnově našli v pondělí hasiči uvnitř budovy mrtvého. Kriminalisté místo ohledali. Nezjistili ale cizí zavinění, sdělila mluvčí krajské policie Andrea Muzikantová.

6. července 2026  15:59

Dronová show ve Varech se kvůli špatnému počasí přesouvá už na dnešek

Záběr z dronové show, kterou vyvrcholilo zahájení karlovarského festivalu (4....

Dronová show, která v Karlových Varech v pátek zahájila 60. ročník mezinárodního filmového festivalu, měla nebe nad městem znovu rozzářit v úterý. Kvůli nepříznivému počasí se ale přesouvá už na...

6. července 2026  15:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.