Na předměstí Jakarty se srazily dva vlaky, nehodu nepřežilo 14 lidí

Autor: ,
  11:20
Na předměstí indonéského hlavního města Jakarty se v pondělí srazily dva vlaky. Zemřelo 14 lidí, dalších 84 je zraněných. Vyprošťovací práce nyní podle úřadu skončily.

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Zástupci indonéské železniční společnosti uvedli, že příměstský vlak se nejprve srazil s vozem taxi stojícím na kolejích. Následně do něj narazil dálkový spoj.

Následky srážky vlaků v Jakartě (28. dubna 2026)
Záchrana pasažérů po srážce vlaků v Jakartě (28. dubna 2026)
Na předměstí Jakarty se srazily dva vlaky. (28. dubna 2026)
Následky srážky vlaků v Jakartě (28. dubna 2026)
5 fotografií

Následky nehody dopadly zejména na ženský vagon, který byl ve stojícím příměstském vlaku řazen na konci. Žádný z 240 cestujících v dálkovém vlaku nebyl zraněn.

Bezpečnostní složky na místě zasahovaly od pondělního večera místního času, kdy se vlaky srazily. Podle svědků záchranáři odpojili vlaky a následně rozřezali trosky vagonů, aby se dostali k přeživším.

Po srážce vlaků v Dánsku je pět lidí v kritickém stavu, příčina se vyšetřuje

Indonéský prezident Prabowo Subianto po návštěvě nemocnice v Bekasi vyjádřil soustrast všem rodinám obětí. Uvedl, že místní úřady budou příčiny neštěstí vyšetřovat. Doplnil také, že velká část indonéské vlakové sítě není v dobrém stavu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Elektrárna Černobyl po havárii v roce 1986

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

Vozy petřínské lanovky už sedí na kolejích. Připadají mi maličký, smála se autorka

Po více než roce se na trať petřínské lanovky vracejí vozy. Jedná se o nové...

Zrekonstruovaná dráha lanovky na Petřín už není holá. Ve středu brzy ráno dělníci na koleje instalovali dva nové vozy, které v příštích letech budou vozit Pražany a turisty. Událost sledovali...

Od projíždějícího vlaku chytla tráva, obří požár podél trati zaměstnal stovku hasičů

Bezmála stovka hasičů zasahovala v pondělí odpoledne u rychle se šířícího...

Bezmála stovka hasičů zasahovala v pondělí odpoledne u rychle se šířícího požáru travního porostu kolem hlavní železniční tratě mezi Přerovem a Břeclaví. Oheň se rozšířil na několika místech po téměř...

28. dubna 2026  11:43

Proti Hells Angels zasahovalo v Německu nad tisíc policistů. Zadrželi šéfa skupiny

Policie v Severním Porýní-Vestfálsku na západě Německa podniká razii proti...

Policie v Severním Porýní-Vestfálsku na západě Německa brzy ráno podnikla razie proti motorkářskému klubu Hells Angels. Ve 28 městech bylo nasazeno na 1 200 policistů. Šéfa zakázané pobočky zadrželi...

28. dubna 2026  7:37,  aktualizováno  11:40

MND spouští na jihu Moravy obří bateriové úložiště, pomůže stabilizovat síť

Nové bateriové úložiště BESS Břeclav společnosti MND (28. dubna 2026)

Společnost Moravské naftové doly (MND) spustila v úterý v Břeclavi největší samostatně stojící bateriové úložiště v České republice. Zařízení o výkonu 12 megawattů (MW) a celkové kapacitě 31...

28. dubna 2026  11:30

Putin políbil na čelo malou gymnastku, vyvolal vlnu kritiky a znechucení

Ruský prezident Vladimir Putin během návštěvy petrohradské sportovní akademie....

Ruský prezident Vladimir Putin vyvolal návštěvou petrohradské sportovní akademie vlnu rozpaků i ostré kritiky a znechucení. Při setkání s mladými sportovci totiž před kamerami políbil na čelo teprve...

28. dubna 2026  11:28

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijela...

28. dubna 2026  11:19

V podpáleném domě uhořel senior. Trest 30 let pro žháře platí, ÚS odmítl stížnost

Jakub Tůma u Krajského soudu v Hradci Králové

Za úmyslné podpálení domu v Hradci Králové si Jakub Tůma s konečnou platností odpyká 30 let ve vězení. Ústavní soud (ÚS) odmítl jeho stížnost jako opožděně podanou. V budově uhořel dvaasedmdesátiletý...

28. dubna 2026  11:11

Česko bude slavit den vlajky, připadne na 30. března. Novelu podepsal prezident

ilustrační snímek

Výčet významných dnů v kalendáři se rozšíří o Den české vlajky, který bude připadat na 30. března. Novelu premiéra Andreje Babiše a Radka Vondráčka (oba ANO) podepsal prezident Petr Pavel. O jeho...

28. dubna 2026  11:09

Pět klíčových problémů. NATO není připravené válčit s Ruskem, ukázal Írán

Ruský křižník Pjotr Velikij stínovaný britským torpédoborcem HMS Dragon

Konflikt na Blízkém východě ukázal slabiny, které by NATO mělo řešit pro případ budoucí války s Ruskem. Portál Politico vyjmenoval pět největších problémů. Patří mezi ně chybějící munice, slabé...

28. dubna 2026  11:07

Pojede vlakem, změnil trasu? Ficova cesta do Moskvy už není problém, řekl Sikorski

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski (27. dubna 2026)

Změnil slovenský premiér Robert Fico plány ohledně své cesty na květnové oslavy v Moskvě? Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski v pondělí naznačil, že zřejmě ano. Poté, co Slovensko požádalo...

28. dubna 2026

Lanovky, boby i vyhlídky. Horská střediska investovala přes miliardu do letní sezóny

V zimě na lipenských sjezdovkách lyžovalo zhruba 130 tisíc lyžařů, ve srovnání...

Horská střediska v Česku letos do rozšíření letních aktivit investovala rekordních zhruba 1,1 miliardy korun. Je to především kvůli výstavbě wellness centra v Dolní Moravě na Orlickoústecku zhruba za...

28. dubna 2026  10:57

Soud sebral uniformy strážníkům, kteří nechali opilce ležet u garáže. Tam ho přejelo auto

Městský soud v Brně potrestal dva strážníky (na snímku zleva Radek Holubář a...

Ulehčit práci si podle soudu chtěli dva brněnští strážníci, kteří předloni v září na základě hlášení vyjeli na místo, kde se válel na zemi opilý muž. Ani jeden z nich nevystoupil ze služebního auta,...

28. dubna 2026  9:05,  aktualizováno  10:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.