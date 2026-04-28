Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
Zástupci indonéské železniční společnosti uvedli, že příměstský vlak se nejprve srazil s vozem taxi stojícím na kolejích. Následně do něj narazil dálkový spoj.
Následky nehody dopadly zejména na ženský vagon, který byl ve stojícím příměstském vlaku řazen na konci. Žádný z 240 cestujících v dálkovém vlaku nebyl zraněn.
Bezpečnostní složky na místě zasahovaly od pondělního večera místního času, kdy se vlaky srazily. Podle svědků záchranáři odpojili vlaky a následně rozřezali trosky vagonů, aby se dostali k přeživším.
|
Po srážce vlaků v Dánsku je pět lidí v kritickém stavu, příčina se vyšetřuje
Indonéský prezident Prabowo Subianto po návštěvě nemocnice v Bekasi vyjádřil soustrast všem rodinám obětí. Uvedl, že místní úřady budou příčiny neštěstí vyšetřovat. Doplnil také, že velká část indonéské vlakové sítě není v dobrém stavu.